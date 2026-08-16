Ponti e la staffetta in finale agli Europei

La staffetta femminile ha invece avuto meno successo. Gaia Rasmussen, Kay-Lyn Lohr, Julia Ullmann e Angelina Patt hanno fatto segnare il peggior tempo delle batterie in 4’07’'19. Avrebbero dovuto abbassare di più di mezzo secondo il record svizzero dei Mondiali 2019 (4'01''85) per accedere alla finale.

Qualificazione mancata, infine, per Mattia Mauri, che nei 400m stile libero ha fatto registrare il terzo tempo nella sua batteria, il 33esimo generale, nuotando in 3’53”36 (il miglior crono è stato quello del tedesco Oliver Klemet, 3’45”22). Delusione? No, il ticinese ha comunque spinto al massimo disputando una manifestazione di alto livello.