Dieci gol e il Lugano si qualifica
I bianconeri hanno regolato il Vedeggio, volando al secondo turno di coppa
Triplette per Beckham Castro e Dos Santos.
I bianconeri hanno regolato il Vedeggio, volando al secondo turno di coppa
Triplette per Beckham Castro e Dos Santos.
LUGANO - Pomeriggio di grande tranquillità per il Lugano il quale, impegnato in Coppa Svizzera All’AIL Arena (davanti a 3’257 spettatori), ha travolto 1-10 il Vedeggio qualificandosi per il secondo turno.
Decisi a non complicarsi la vita, nonostante i tanti titolari lasciati a riposo i bianconeri sono scesi in campo con la giusta “testa”. Non hanno sottovalutato l’avversario di Seconda lega regionale che, fin dal calcio d’avvio, hanno aggredito con continuità. La truppa di mister Borsieri ha tentato di "mascherare" i propri limiti tecnici facendo densità nella zona centrale del campo; scelta condivisibile che tuttavia ha pagato solo per una manciata di minuti. In 10’, i ragazzi di Mattia Croci-Torti sono infatti passati due volte, con Beckham Castro e Dos Santos, chiudendo, di fatto, i conti. Da lì in avanti si è assistito a un monologo dei padroni di casa, che già prima dell’intervallo hanno trovato la via del gol in altre tre occasioni con Moncada, ancora Dos Santos e Kendouci.
Nonostante i tanti cambi, la ripresa ha riproposto lo stesso canovaccio della prima frazione. Pur senza forzare i bianconeri hanno continuato ad attaccare, passando ancora rapidamente con Dos Santos e Beckham Castro. Al 56’ però c’è stato un sussulto del Vedeggio che con Ahmari, su rigore (concesso da Luca Piccolo per fallo di Carbone su Fontana), ha piazzato il provvisorio 1-7. Pure l’ultimo quarto di partita ha regalato emozioni. Tradotto: i gol non sono mancati. Quello di Beckham Castro al 68’, quello di Kelvin all’87’ e quello di Pihlström, che all’88’ ha piazzato il definitivo 1-10
VEDEGGIO-LUGANO 1-10 (0-5)
Reti: 5’ Beckham Castro 0-1; 9’ Dos Santos 0-2; 11’ Moncada 0-3; 18’ Dos Santos 0-4; 38’ Kendouci; 46’ Dos Santos 0-6; 48’ Beckham Castro 0-7; 56’ Ahmari (rig.) 1-7; 68’ Beckham Castro 1-8; 87’ Kelvin 1-9; 88’ Pihlström 1-10.
VEDEGGIO: Sacchelli; Cvetkovic, A. Locatelli (37’ Cattaneo), Heller (45’ Coter), Regusci (65’ Rezia); Quadri (65’ Compagnone), Bianchi, Ahmari; Fontana, S. Locatelli, Ze Francis.
LUGANO: Gebhardt; Delcroix (45’ Bichsel), Kelvin, Schlickmann Carbone; Marques (70’ Steffen), Aidin, Kendouci (70’ Behrens), Zanotti (45’ Pihlström); Dos Santos (61’ Cimignani), Moncada, Beckham Castro.