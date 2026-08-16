Dieci gol e il Lugano si qualifica

Decisi a non complicarsi la vita, nonostante i tanti titolari lasciati a riposo i bianconeri sono scesi in campo con la giusta “testa”. Non hanno sottovalutato l’avversario di Seconda lega regionale che, fin dal calcio d’avvio, hanno aggredito con continuità. La truppa di mister Borsieri ha tentato di "mascherare" i propri limiti tecnici facendo densità nella zona centrale del campo; scelta condivisibile che tuttavia ha pagato solo per una manciata di minuti. In 10’, i ragazzi di Mattia Croci-Torti sono infatti passati due volte, con Beckham Castro e Dos Santos, chiudendo, di fatto, i conti. Da lì in avanti si è assistito a un monologo dei padroni di casa, che già prima dell’intervallo hanno trovato la via del gol in altre tre occasioni con Moncada, ancora Dos Santos e Kendouci.