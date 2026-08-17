Al fiume per rischiare di morire

Manca forse una sensibilizzazione mirata ai luoghi più pericolosi?

«Oltre a proseguire con la sensibilizzazione, dobbiamo cercare di raggiungere le persone sempre più direttamente nei luoghi in cui il rischio si presenta: fiumi, pozze, lidi e piscine. Possiamo rafforzare la comunicazione sul posto, utilizzare maggiormente i social con messaggi brevi e immediati e coinvolgere ancora di più Comuni, operatori turistici, campeggi e strutture ricettive».

Diamo uno sguardo al futuro. Come si costruisce una cultura della sicurezza?

«Ritengo importante investire maggiormente sul lavoro con bambini e giovani. La cultura della sicurezza e del rispetto dell’acqua si costruisce fin da piccoli e la prevenzione deve diventare, col tempo, un comportamento naturale. È inoltre importante non mettere mai a rischio la propria sicurezza per una fotografia, un video o una sfida. Nessuna immagine spettacolare vale un incidente».