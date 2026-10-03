Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Tenore di vita elevato (e forti debiti)

L'uomo, riferisce la Guardia di Finanza, aveva cartelle esattoriali insolute per oltre 780mila euro. Nonostante il debito, le Fiamme Gialle avrebbero riscontrato un tenore di vita elevato e, in particolare, la disponibilità di auto di lusso formalmente intestate al fratello. Quest'ultimo, secondo gli inquirenti, avrebbe dichiarato un modesto reddito da lavoro dipendente.

Dall'analisi dei rapporti bancari tra il 2021 e il 2025 sarebbe inoltre emerso il trasferimento di oltre 220mila euro dai conti dell'impresa a quelli personali dei familiari, attraverso prelievi in contanti e bonifici privi di giustificazione aziendale. Secondo l'ipotesi accusatoria, parte del denaro sarebbe confluita sul conto del fratello, anche mediante versamenti in contanti per oltre 100mila euro. Da quel conto sarebbero poi state pagate le rate dei finanziamenti contratti per acquistare vetture di lusso.