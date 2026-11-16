«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»

«Non vogliamo un'altra dittatura»

La loro idea di futuro per l'Iran non si limita alla caduta dell'attuale regime. La coppia insiste sulla necessità di una vera democrazia, con libertà di espressione, uguaglianza tra uomini e donne, separazione tra religione e Stato e rispetto delle minoranze.

«Non vogliamo passare da una dittatura a un'altra», sottolinea Hossein, prendendo le distanze anche da chi auspica il ritorno alla monarchia. «Non vogliamo un re né un'altra persona che eserciti il potere senza controllo. Vogliamo la democrazia». Pur essendo persiani, rivendicano il rispetto delle altre comunità che vivono in Iran. Convivono infatti curdi, arabi, baluci, turkmeni e altre minoranze che, secondo il marito, devono poter godere degli stessi diritti e preservare la propria lingua e identità. «Non dovrebbe essere il governo centrale a imporre tutto. I curdi, per esempio, non hanno nemmeno il diritto di parlare liberamente la propria lingua».



Intanto, la vita in Svizzera non è ancora così semplice

Entrambi hanno una formazione e un'esperienza professionale alle spalle: lui ha lavorato per 12 anni nel settore petrolchimico come ingegnere elettronico, lei è gemmologa. Elham ha pure svolto uno stage in un laboratorio a Lugano e trovato un apprendistato come assistente di studio dentistico, ma non ha potuto accettarlo a causa della loro situazione giuridica.

