«Lo hanno impiccato quando avevo solamente due giorni»
La testimonianza di Elham Saiedian, figlia di un oppositore iraniano giustiziato, si trasforma in un impegno contro la pena di morte e per la democrazia.
La testimonianza di Elham Saiedian, figlia di un oppositore iraniano giustiziato, si trasforma in un impegno contro la pena di morte e per la democrazia.
SAVOSA - «Questa è l'unica fotografia che ho di mio padre». Elham Saiedian la mostra con delicatezza, nella sua casa in Ticino, davanti a una tazza di tè iraniano. È qui che racconta la storia di un uomo che non ha mai potuto conoscere davvero: Mohammad Saiedian, giustiziato nel 1985 dal regime iraniano quando lei, sua figlia, aveva appena due giorni di vita. Era un oppositore politico, un uomo che chiedeva democrazia e libertà. Per questo è stato ucciso.
La sua è una storia familiare segnata dalla repressione. «Mio padre aveva 34 anni quando è stato giustiziato», racconta Elham. Anche altri componenti della famiglia sono stati perseguitati. Uno degli zii, che aveva appena vent'anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella loro città. Ma la violenza non si è fermata alla sua morte: le autorità non volevano nemmeno consegnare il corpo ai familiari. Il nonno fu costretto a pagare il prezzo dei proiettili utilizzati per ucciderlo. Gli dissero che doveva pagare le munizioni impiegate per eliminare un «nemico di Dio». «In un modo o nell'altro, tutti hanno subito le conseguenze del regime».
L'infanzia di Elham è stata segnata dal controllo delle autorità. A scuola, fin dalle elementari, gli insegnanti religiosi verificavano che gli alunni pregassero. «Mi tenevano particolarmente d'occhio, mi minacciavano e mi dicevano che dovevo pregare», racconta. La pressione non riguardava soltanto lei: sua madre, che lavorava come insegnante, veniva continuamente ostacolata sul posto di lavoro. «Non riuscivo mai a sentirmi tranquilla, nemmeno quando tornavo a casa».
Oggi Elham vive in un paese ticinese con il marito Hossein. Sono arrivati in Svizzera nel maggio del 2022, lasciandosi alle spalle un Paese in cui, raccontano, non si sentivano più al sicuro. Entrambi provengono da famiglie considerate vicine all'opposizione. Sono persiani, originari di Shiraz, nella provincia di Fars. Anche il 44enne ha vissuto sulla propria pelle le pressioni delle autorità: due suoi fratelli sono stati costretti a fuggire e altri familiari si trovano ancora in Iran. A chi veniva considerato vicino all'opposizione, potevano essere ritirati anche il passaporto e i documenti d'identità, limitandone così la libertà di movimento.
«Non possiamo raccontare tutto quello che è successo, perché in Iran ci sono ancora persone della nostra famiglia e non vogliamo metterle in pericolo», spiega il marito. Anche mantenere i contatti, del resto, non è semplice. Al telefono possono sentirsi, ma non parlare liberamente: sanno che le conversazioni potrebbero essere controllate e per questo pesano le parole, evitando di affrontare certi argomenti. A volte non resta che chiedere come stanno e assicurarsi che siano ancora tutti vivi. «L'importante è almeno sapere che siano vivi».
Una battaglia contro le esecuzioni
Il passato, però, non è qualcosa che intendono lasciarsi alle spalle, anzi. È diventato una ragione per impegnarsi. La coppia sostiene infatti il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (NCRI) e partecipa alla campagna #NoToExecutionTuesday, nata nelle carceri iraniane per chiedere la fine della pena di morte.
L'iniziativa, che ogni martedì rimbalza sui social network, prevede uno sciopero della fame al quale aderiscono detenuti e sostenitori anche all'estero. «Vogliamo far conoscere questa campagna e fare in modo che sempre più persone si uniscano a noi», spiega Hossein. «Anche riuscire a salvare una sola vita sarebbe una vittoria».
Per Elham la questione è profondamente personale. «Sono contraria alla pena di morte in ogni sua forma. Voglio democrazia e libertà per il mio Paese». Il marito condivide la stessa posizione: «Non dimenticheremo quello che è successo alle nostre famiglie, ma non vogliamo che altre persone debbano vivere esperienze simili. La pena di morte è un atto barbaro».
La loro opposizione non riguarda soltanto le esecuzioni di matrice politica. «La sofferenza non colpisce solo chi viene ucciso, ma tutta la famiglia. Le conseguenze marchiano, di fatto, le generazioni successive». In alcuni casi, prosegue Hossein, ai familiari delle persone giustiziate non è stato nemmeno permesso di indicare il nome del defunto sulla tomba. Per loro, così facendo significa colpire uno degli strumenti con cui il regime mantiene il controllo e reprime ogni forma di dissenso.
«Non vogliamo un'altra dittatura»
La loro idea di futuro per l'Iran non si limita alla caduta dell'attuale regime. La coppia insiste sulla necessità di una vera democrazia, con libertà di espressione, uguaglianza tra uomini e donne, separazione tra religione e Stato e rispetto delle minoranze.
«Non vogliamo passare da una dittatura a un'altra», sottolinea Hossein, prendendo le distanze anche da chi auspica il ritorno alla monarchia. «Non vogliamo un re né un'altra persona che eserciti il potere senza controllo. Vogliamo la democrazia». Pur essendo persiani, rivendicano il rispetto delle altre comunità che vivono in Iran. Convivono infatti curdi, arabi, baluci, turkmeni e altre minoranze che, secondo il marito, devono poter godere degli stessi diritti e preservare la propria lingua e identità. «Non dovrebbe essere il governo centrale a imporre tutto. I curdi, per esempio, non hanno nemmeno il diritto di parlare liberamente la propria lingua».
Intanto, la vita in Svizzera non è ancora così semplice
Entrambi hanno una formazione e un'esperienza professionale alle spalle: lui ha lavorato per 12 anni nel settore petrolchimico come ingegnere elettronico, lei è gemmologa. Elham ha pure svolto uno stage in un laboratorio a Lugano e trovato un apprendistato come assistente di studio dentistico, ma non ha potuto accettarlo a causa della loro situazione giuridica.
Sono in attesa di una decisione della Segreteria di Stato della migrazione sulla loro domanda d'asilo e, con il loro attuale permesso N, possono soggiornare in Svizzera. L'accesso al lavoro, tuttavia, non è automatico: i richiedenti l'asilo possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente soltanto a determinate condizioni. Una situazione che pesa, ma che passa in secondo piano quando pensano a chi è rimasto in Iran. La loro battaglia, nel frattempo, continua. «Ogni martedì partecipiamo allo sciopero della fame e cerchiamo di dare visibilità a chi rischia di essere giustiziato». Perché la storia della loro famiglia non si ripeta per altri.