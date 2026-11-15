Martha Montella è la nuova presidente della Sezione Socialista
Montella subentra a Ivan Cozzaglio dopo dieci anni, promettendo un nuovo slancio per la Sezione di Biasca.
BIASCA - Cambio alla guida della Sezione Socialista di Biasca. Dopo dieci anni di presidenza, Ivan Cozzaglio passa il testimone a Martha Montella, già copresidente del Comitato cantonale del Partito Socialista. La nomina è avvenuta venerdì 13 novembre, durante l'assemblea della sezione, che ha riunito una quarantina di partecipanti al Ristorante Bocciodromo.
Nel corso della serata è stato rinnovato anche il Comitato, del quale faranno parte i consiglieri comunali Tiziana Palladino e Davide Bulgheroni, oltre al municipale Filippo Rodoni.
Nel suo primo intervento da presidente, Montella ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatale, esprimendo entusiasmo per la possibilità di contribuire al rilancio della Sezione Socialista. La neoeletta ha inoltre richiamato la tradizione progressista di Biasca, ricordando il ruolo avuto dalle battaglie politiche di sinistra nello sviluppo della comunità locale.
Gli interventi di Lepori e Forini - Ospite dell'assemblea è stata Daria Lepori, presidente del Gran Consiglio, che ha ripercorso le principali tappe del proprio percorso politico, soffermandosi sulle battaglie condotte sul territorio. Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica per promuovere cambiamenti a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Ha preso la parola anche il granconsigliere Danilo Forini, che ha ricordato alcuni recenti successi della sinistra a livello federale e cantonale. Tra questi, l'introduzione della tredicesima mensilità AVS, il cui primo versamento è previsto a dicembre, e l'approvazione del limite del 10% del reddito per il calcolo dei premi dell'assicurazione malattia.
L'assemblea si è conclusa con la tradizionale castagnata, occasione di incontro e confronto tra i partecipanti.