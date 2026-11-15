Martha Montella è la nuova presidente della Sezione Socialista

Nel suo primo intervento da presidente, Montella ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatale, esprimendo entusiasmo per la possibilità di contribuire al rilancio della Sezione Socialista. La neoeletta ha inoltre richiamato la tradizione progressista di Biasca, ricordando il ruolo avuto dalle battaglie politiche di sinistra nello sviluppo della comunità locale.

Gli interventi di Lepori e Forini - Ospite dell'assemblea è stata Daria Lepori, presidente del Gran Consiglio, che ha ripercorso le principali tappe del proprio percorso politico, soffermandosi sulle battaglie condotte sul territorio. Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica per promuovere cambiamenti a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.