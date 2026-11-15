Concorso "Tenero Folk", estratti i tre fortunati vincitori

L'evento, dedicato alle tradizioni e ai costumi del territorio, ha messo in palio tre premi principali. La fortuna ha sorriso a M. Decarli, S. Pisciani e A. Panzeri, che si aggiudicano rispettivamente una bicicletta Merida, un tosaerba a batteria Honda e un robot tagliaerba Honda Miimo.

Il "Tenero Folk", giunto alla sua quinta edizione, si conferma così un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali.