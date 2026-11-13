Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Tra le donne che hanno deciso di raccontare la propria esperienza c'è Angela, una 34enne vallesana che si è ritirata poche settimane prima della finale di quest'anno. Si era iscritta a febbraio, attratta dalla possibilità di conoscere nuove persone e organizzare un evento benefico per le vittime di Crans-Montana. Ma quello che doveva essere un sogno, racconta, si è trasformato in un incubo.

«Mi sono venute le lacrime agli occhi»

Uno degli episodi che più l'hanno segnata è avvenuto durante un evento in un ristorante cinese a Friburgo. Un fotografo le aveva portato dei macaron, ma prima ancora che potesse assaggiarli, Poffet avrebbe iniziato a rimproverarla davanti alle altre concorrenti.