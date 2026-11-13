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Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Testimonianze descrivono episodi di maltrattamenti, richieste economiche elevate e mancanza di supporto durante gli eventi.
Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
20Minuten
di Davide MiloGiornalista
Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
Testimonianze descrivono episodi di maltrattamenti, richieste economiche elevate e mancanza di supporto durante gli eventi.

ZURIGO - Umiliazioni, scatti d'ira, pressioni psicologiche e spese elevate. Diverse ex concorrenti di Miss Universo Svizzera continuano a denunciare presunti abusi di potere e comportamenti poco professionali da parte della direttrice Lina Poffet (qualcosa era già emerso durante la nostra intervista alla ticinese Naima Acosta).

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Le testimonianze raccolte da 20 Minuten descrivono un ambiente segnato da tensioni, disparità di trattamento e scarsa trasparenza finanziaria. Poffet, interpellata dal quotidiano, ha preferito non commentare le accuse.

Tra le donne che hanno deciso di raccontare la propria esperienza c'è Angela, una 34enne vallesana che si è ritirata poche settimane prima della finale di quest'anno. Si era iscritta a febbraio, attratta dalla possibilità di conoscere nuove persone e organizzare un evento benefico per le vittime di Crans-Montana. Ma quello che doveva essere un sogno, racconta, si è trasformato in un incubo.

«Mi sono venute le lacrime agli occhi»
Uno degli episodi che più l'hanno segnata è avvenuto durante un evento in un ristorante cinese a Friburgo. Un fotografo le aveva portato dei macaron, ma prima ancora che potesse assaggiarli, Poffet avrebbe iniziato a rimproverarla davanti alle altre concorrenti.

Secondo Angela, la direttrice sosteneva che quei dolci gonfiassero la pancia e che mangiarli fosse una mancanza di rispetto. «Non ne avevo nemmeno assaggiato uno. Avevo le lacrime agli occhi. Le sue parole erano molto dure e irrispettose». Poco dopo, racconta, la stessa direttrice avrebbe fatto servire gamberetti fritti, ali di pollo e patatine.

L'infortunio a Cannes
Un altro episodio risale al Festival di Cannes. Durante una sfilata, Angela si è ferita a un piede camminando su tacchi alti 17 centimetri. Nonostante il dolore, ha portato a termine la passerella. «Quando mi sono tolta le scarpe non riuscivo più a camminare. Piangevo dal dolore».

Il mattino seguente avrebbe chiesto di essere accompagnata in ospedale o almeno in farmacia, ma la richiesta sarebbe stata respinta. Un'altra concorrente, feritasi a un piede, avrebbe invece ricevuto assistenza medica. Solo successivamente Poffet le avrebbe dato un antidolorifico. Angela sostiene inoltre che la direttrice abbia preso sul serio l'infortunio soltanto dopo la pubblicazione di un video sui social.

Le accuse delle altre finaliste
La testimonianza della vallesana si aggiunge a quelle di diverse ex partecipanti che hanno contattato 20 Minuten chiedendo l'anonimato. Alcune descrivono una direttrice autoritaria, incline a urlare e a rivolgersi alle concorrenti con espressioni offensive.

Durante un viaggio a New York, Poffet avrebbe avuto scatti d'ira quasi quotidiani, arrivando ad accusare alcune ragazze di furto e a definirle «stupide e vuote». Le partecipanti denunciano inoltre indicazioni rigide sull'alimentazione e giornate intere trascorse sui set senza che venisse fornito loro del cibo.

Alle tensioni si sarebbero aggiunti problemi organizzativi: riunioni disertate o iniziate in ritardo, cambiamenti improvvisi di programma, email senza risposta e trattamenti di favore riservati ad alcune concorrenti.

Tremila franchi per partecipare
Un altro punto controverso riguarda i costi. Le finaliste dovevano versare 3'000 franchi entro 30 giorni dalla firma del contratto, pena l'esclusione. Una concorrente racconta di aver dovuto chiedere un prestito bancario.

Alle quote d'iscrizione si aggiungevano viaggi, pernottamenti e pasti. Per Cannes, il solo alloggio sarebbe costato 600 franchi, mentre la trasferta a New York avrebbe superato i 1'500 franchi.

Le candidate erano inoltre invitate a trovare sponsor. Secondo alcune testimonianze, una volta coperta la quota d'iscrizione, il denaro restante doveva essere versato alla direttrice. Non è chiaro come venissero utilizzate queste somme.

Angela racconta di aver rinunciato alla ricerca di sponsor proprio per la mancanza di trasparenza. «Non ho pagato 3'000 franchi per lavorare per l'organizzazione, ma per partecipare come candidata».

Il 6 agosto ha comunicato ufficialmente il proprio ritiro, denunciando disparità di trattamento e poca chiarezza. Dodici giorni dopo Poffet le ha risposto esprimendo rammarico e lasciandole aperta la possibilità di tornare.

Oggi Angela vuole mettere in guardia altre aspiranti miss: «Non ho bisogno di una corona per conoscere il mio valore. Soprattutto se è una corona di spine».

Le polemiche arrivano mentre HBO presenta la docuserie «Crown of Deceit: Inside The Miss Universe Scandal», dedicata alle controversie dell'organizzazione internazionale. Poffet ricopre ruoli direttivi anche nelle organizzazioni Miss Universe di Spagna, Etiopia, Germania e Austria. Proprio la Miss Universe Austria in carica, Victoria Amerson, si è recentemente dimessa, citando pressioni emotive, stress fisico e conseguenze negative sulla propria salute.

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