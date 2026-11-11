Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

L'amico che si trovava con lui ha raccontato che avevano perso la coincidenza a Ravenna e lì si erano fermati a dormire. Alla festa sarebbero quindi arrivati solo il giorno dopo, il primo novembre. Ed è in quell'occasione che Marinelli avrebbe conosciuto una donna, decidendo di partire con lei per la Svizzera invece di tornare a casa.

Gli ultimi a vederlo, come riporta l'agenzia Ansa, sono stati i carabinieri di Modena durante un controllo in piazzale Natale Bruni, l'1 novembre alle 23.26. Dopo tre giorni di silenzio e di telefonate a vuoto, il 4 novembre i genitori hanno sporto denuncia. A ricostruire gli spostamenti del trentenne sono stati i carabinieri di Fabriano e la Prefettura di Ancona, che hanno attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.