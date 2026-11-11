Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
Gli ultimi riscontri di Lorenzo Marinelli accreditano l'ipotesi del viaggio verso nord, la famiglia teme il peggio
ANCONA - Di Lorenzo Marinelli, 30 anni, non si hanno più notizie dal primo novembre. E gli ultimi segnali del suo passaggio puntano verso la Svizzera.
Il trentenne, originario di Melano, frazione di Fabriano in provincia di Ancona, è alto 1,75 metri e di corporatura normale. Il pomeriggio del 31 ottobre aveva preso un treno a Fabriano insieme a un amico: destinazione Ferrara, per la festa di Halloween "Infernal Noize" in programma al Madame Butterfly di via Padova. Quella sera aveva scritto ai genitori di essere arrivato e che andava tutto bene. Poi più nulla: niente risposte a chiamate e messaggi, telefono irraggiungibile.
L'amico che si trovava con lui ha raccontato che avevano perso la coincidenza a Ravenna e lì si erano fermati a dormire. Alla festa sarebbero quindi arrivati solo il giorno dopo, il primo novembre. Ed è in quell'occasione che Marinelli avrebbe conosciuto una donna, decidendo di partire con lei per la Svizzera invece di tornare a casa.
Gli ultimi a vederlo, come riporta l'agenzia Ansa, sono stati i carabinieri di Modena durante un controllo in piazzale Natale Bruni, l'1 novembre alle 23.26. Dopo tre giorni di silenzio e di telefonate a vuoto, il 4 novembre i genitori hanno sporto denuncia. A ricostruire gli spostamenti del trentenne sono stati i carabinieri di Fabriano e la Prefettura di Ancona, che hanno attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.
Dalle carte di credito emergono due movimenti, entrambi prelievi, effettuati il 2 novembre tra Milano e Saronno, in provincia di Varese. Un elemento che sembra confermare l'ipotesi del viaggio verso la Svizzera e che porta i carabinieri a propendere per la pista dell'allontanamento volontario.
I genitori, però, non sono convinti e temono il peggio per il figlio, descritto come «un ragazzo fragile». Assistiti dall'avvocata Barbara Iannuccelli, si sono rivolti all'associazione Persone Scomparse Penelope Italia Odv.