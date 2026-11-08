Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
La polizia sta indagando sulle cause della tragedia avvenuta nella stazione centrale. Supporto psicologico a chi ha assistito alla scena.
ZURIGO - Un giovane di 22 anni è morto domenica mattina alla stazione centrale di Zurigo dopo essere caduto sui binari ed essere stato investito da un treno in arrivo.
L'incidente è avvenuto attorno all'una di notte. Come comunicato domenica dalla Polizia cantonale di Zurigo, non è ancora chiaro perché il giovane sia caduto dalla banchina. Nonostante i soccorsi, il 22enne è morto sul posto a causa delle ferite riportate.
La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio della Polizia cantonale di Zurigo e della Procura di Zurigo-Limmat. In base alle informazioni raccolte finora, si può escludere il coinvolgimento di terzi. Diverse persone che hanno assistito all'incidente hanno ricevuto supporto psicologico.
Insieme alla polizia cantonale di Zurigo, sono stati dispiegati i pompieri, la polizia dei trasporti delle FFS e l'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo.
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