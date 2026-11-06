George Russell, il campione che non c'è: quel 1. novembre da dimenticare

Perché Antonelli ha appena conquistato il mondo. Ma la storia di Russell, forse, è appena arrivata al suo momento più difficile.

Nel weekend Interlagos si prepara a incoronare il suo nuovo idolo. Un murales gigante celebra Senna, le strutture della pista sono state completamente stravolte e modernizzate, il popolo brasiliano sogna e quel numero 12 accende emozioni impossibili da spiegare. Kimi, il Brasile ti aspetta: piede giù, visiera abbassata e vai a prenderti la storia nella terra di Ayrton.