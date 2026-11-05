Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in Via Soldini. Il ciclista ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto violentemente a terra.
CHIASSO - Un ciclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto oggi, giovedì 5 novembre, poco dopo le 13, a Chiasso.
Stando a quanto comunicato dalla Polizia cantonale, il 32enne, cittadino eritreo domiciliato nel Mendrisiotto, stava percorrendo via Soldini in direzione della dogana quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della bicicletta, finendo a terra.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia comunale di Chiasso, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).
Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, il ciclista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 32enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.
Le cause esatte dell'incidente sono al vaglio della Polizia cantonale.