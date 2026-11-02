Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Sigarette, gioielli e orologi: un bottino da quasi 60mila franchi

La lista della spesa era tutt'altro che modesta: centinaia di stecche di sigarette, cosmetici, articoli in pelle, gioielli, orologi, ma anche alimenti e bevande. Secondo quanto emerso in tribunale, la 26enne avrebbe effettuato 159 acquisti per oltre 34'000 franchi, mentre il complice avrebbe concluso 126 transazioni per quasi 24'000 franchi. In totale, quasi 58'000 franchi di merce, che sarebbe poi stata rivenduta.

Durante il processo, la 26enne ha spiegato che all'epoca dei fatti aveva una relazione con il 29enne, con il quale ha due figli di due e quattro anni. Entrambi gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità, consentendo al tribunale di procedere con una procedura semplificata.