Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
La coppia, oltre alla condanna penale, dovrà risarcire le compagnie e affrontare l’espulsione dalla Svizzera.
La coppia, oltre alla condanna penale, dovrà risarcire le compagnie e affrontare l’espulsione dalla Svizzera.
BELLINZONA - Due cittadini francesi, una donna di 26 anni e un uomo di 29, sono stati condannati dal Tribunale penale federale per aver truffato le compagnie aeree Swiss ed Easyjet. I due effettuavano sistematicamente acquisti a bordo degli aerei utilizzando carte di debito prive di fondi sufficienti, approfittando dell'impossibilità di verificare immediatamente le transazioni durante il volo.
Tra dicembre 2024 e marzo 2026, i due hanno approfittato sistematicamente della mancanza di connessione internet a bordo degli aerei. I pagamenti effettuati con carte di debito prive di fondi sufficienti venivano inizialmente accettati, perché le compagnie non potevano verificare immediatamente la disponibilità sui conti. Un espediente ripetuto per mesi, che ha consentito ai due di fare incetta di prodotti durante i voli.
Sigarette, gioielli e orologi: un bottino da quasi 60mila franchi
La lista della spesa era tutt'altro che modesta: centinaia di stecche di sigarette, cosmetici, articoli in pelle, gioielli, orologi, ma anche alimenti e bevande. Secondo quanto emerso in tribunale, la 26enne avrebbe effettuato 159 acquisti per oltre 34'000 franchi, mentre il complice avrebbe concluso 126 transazioni per quasi 24'000 franchi. In totale, quasi 58'000 franchi di merce, che sarebbe poi stata rivenduta.
Durante il processo, la 26enne ha spiegato che all'epoca dei fatti aveva una relazione con il 29enne, con il quale ha due figli di due e quattro anni. Entrambi gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità, consentendo al tribunale di procedere con una procedura semplificata.
Carcere sospeso ed espulsione dalla Svizzera
Il Tribunale penale federale ha riconosciuto entrambi colpevoli di truffa aggravata. La donna è stata condannata a 15 mesi di detenzione sospesi, con un periodo di prova di due anni. Per l'uomo è stata pronunciata una pena detentiva sospesa di 13 mesi, con un periodo di prova di cinque anni. Il 29enne dovrà inoltre pagare una multa di 1200 franchi per ingresso illegale in Svizzera.
Oltre alle condanne, i due dovranno risarcire le compagnie aeree per le richieste civili riconosciute e farsi carico delle spese processuali e procedurali. Il tribunale ha infine disposto l'espulsione dalla Svizzera per cinque anni nei confronti della donna e per sei anni nei confronti dell'uomo.