Pallone d'Oro, Kane ha battuto Mbappé per soli 28 punti

Garcia ha inoltre svelato un retroscena sull'andamento dello scrutinio. Seguendo l'arrivo delle preferenze, il caporedattore ha assistito a un vero e proprio testa a testa. «Kylian è stato a lungo in testa, ma poi Kane ha recuperato. E alla fine si è deciso davvero per pochissimi punti», ha raccontato. Una rimonta che ha permesso all'attaccante del Bayern di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento con uno scarto minimo.