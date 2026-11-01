Pallone d'Oro, Kane ha battuto Mbappé per soli 28 punti
Il Pallone d'Oro? Harry Kane ha superato Kylian Mbappé per un soffio
Il Pallone d'Oro? Harry Kane ha superato Kylian Mbappé per un soffio
LONDRA - Un duello deciso sul filo di lana. Harry Kane ha conquistato il Pallone d'Oro superando Kylian Mbappé per appena 28 punti. A pochi giorni dalla premiazione, sono stati resi noti i risultati dettagliati delle votazioni, che confermano quanto sia stata serrata la sfida tra l'attaccante inglese del Bayern Monaco e la stella francese del Real Madrid.
I dati, pubblicati dal quotidiano francese "L'Équipe" e dalla rivista specializzata "France Football", raccontano che Kane ha ottenuto 1'055 punti, contro i 1'027 di Mbappé. Più staccato il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal, terzo con 881 punti. A completare le prime cinque posizioni sono Rodri, con 726 punti, e Lionel Messi, con 612.
Il margine ristretto era già stato anticipato dagli organizzatori. Vincent Garcia, caporedattore di "France Football", aveva infatti spiegato che il vantaggio dell'inglese nella votazione dei giornalisti era stato minimo. La rivista francese ha organizzato la cerimonia di premiazione insieme alla UEFA.
Kane ha recuperato durante il periodo di voto
Il sistema di votazione prevedeva la partecipazione di un giornalista per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking mondiale FIFA. Ogni votante doveva selezionare i dieci migliori giocatori tra 30 candidati, assegnando 15 punti al primo classificato, 12 al secondo e poi, in ordine decrescente, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il punteggio massimo teorico raggiungibile era quindi di 1500 punti.
Garcia ha inoltre svelato un retroscena sull'andamento dello scrutinio. Seguendo l'arrivo delle preferenze, il caporedattore ha assistito a un vero e proprio testa a testa. «Kylian è stato a lungo in testa, ma poi Kane ha recuperato. E alla fine si è deciso davvero per pochissimi punti», ha raccontato. Una rimonta che ha permesso all'attaccante del Bayern di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento con uno scarto minimo.