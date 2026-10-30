Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Dirette su youtube, e opinione pubblica divisa

Tra coloro che hanno pattugliato giorno e notte il canale dove ha trovato riparo Bukang-i vi sono molti youtuber che hanno trasmesso in diretta streaming i movimenti dello squalo nel canale di Busan. Choi Won-jin è uno di questi, e gestisce un canale YouTube da circa dieci anni dove commenta gli eventi di tendenza in Corea del Sud. Dal settembre scorso ha iniziato a controllare l'animale di notte e a vigilare sul suo benessere chiedendo, ad esempio, ai visitatori di non puntargli contro delle luci “perché si agita ed è pericoloso”. Una volta è riuscito a filmare una persona che buttava dei rifiuti di cibo nel canale. Per Choi “la città dovrebbe proteggere Bukang-i e aspettare che se ne vada di sua spontanea volontà”. Dello stesso parere è Kim Jong-hwan, un piccolo imprenditore locale, che ha trasmesso in streaming uno dei tentativi di riportare l'animale in mare aperto, giudicando i metodi usati contrari al benessere dello squalo: “Guardandola nel tempo, con le pompe d'acqua che venivano usate e le reti, ho iniziato a trovare tutto questo discutibile. Quindi ho finito per fare il tifo per lei (…) è solo un animale, ed è entrata per sua scelta. Se fa freddo, se non c'è cibo, se l'acqua non le va bene, se ne andrà da sola. Vorrei che fosse lasciata in pace, che riposasse lì comodamente fino ad allora, e se ne andasse”. Bukang-i, come detto, è rientrata nel canale e attualmente non è dato sapere come le autorità intendano gestire questa emergenza.

La balena intrappolata

Accade spesso che animali selvatici che vivono liberi nel proprio ambiente naturale si trovino in difficoltà, mobilitando l'aiuto di esperti o semplici volontari per riportarli nel proprio habitat. In alcuni casi l'intervento umano è risolutivo, ma altre volte, nonostante le migliori intenzioni che animano coloro che si impegnano in tal senso, non è possibile aiutare l'animale, che muore. Uno dei casi di cronaca più recenti e drammatici riguarda il salvataggio della megattera Timmy, morta lo scorso maggio al largo dell'isola danese di Anholt. La balena si era arenata nel Mar Baltico ad inizio anno, probabilmente dopo aver seguito un banco di pesci, rimanendovi intrappolata, visto che il passaggio per il Mare del Nord risulta particolarmente stretto. Nel marzo scorso era stata vista nuotare molto vicino alla costa nel porto di Wismar e nella Baia di Lubecca, e gli esperti avevano potuto notare che era rimasta intrappolata in delle reti da pesca: la megattera era stata poi liberata e successivamente ricondotta in mare aperto, ma pochi giorni dopo la sua liberazione venne nuovamente avvistata vicina alla costa. Per molte settimane i volontari di Sea Shepherd e gli scienziati della Itaw Büsum, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research, avevano tentato di liberare l'animale, non riuscendo a portare avanti il progetto, fino a che il 26 marzo è iniziata una nuova massiccia operazione di salvataggio con l'utilizzo di escavatori che ha permesso a Timmy di liberarsi, ma solo per poche ore, per poi tornare a nuotare lungo la costa. Più volte la megattera è stata stimolata, anche con l'uso di altoparlanti che emettevano rumori, a rimettersi in viaggio verso il mare aperto, ma ogni tentativo, pur dopo un iniziale successo, è fallito e l'animale è stato giudicato in serio pericolo di vita dagli esperti e le operazioni di salvataggio sono state interrotte. A fine aprile è stato tentato un ultimo salvataggio finanziato privatamente e che consisteva nell'uso di grossi teli stesi sotto la megattera che, una volta trainata da un rimorchiatore, è riuscita a nuotare in mare aperto prima di arenarsi nuovamente su di un banco di sabbia. Il 1 maggio scorso Timmy è stato nuovamente scortato nel Mare del Nord dove è morto poche settimane dopo a Anholt.