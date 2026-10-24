Premi sotto la media, per il Ticino sarà una tregua o solo una pausa prima di nuovi rincari?

Il rallentamento che potrebbe non esserlo

È qui che il "respiro" del 2027 va maneggiato con cautela. Nel secondo trimestre del 2026 la crescita dei costi a livello svizzero è scesa allo 0,4% su base annua, contro il 2,9% del primo trimestre. In Ticino i costi sono addirittura calati dello 0,1%.

Una buona notizia, in apparenza. Ma secondo l'analisi di bonus.ch questo rallentamento dipende in parte da ritardi di fatturazione legati all'introduzione del nuovo sistema tariffario per le prestazioni ambulatoriali, che ha temporaneamente ridotto i costi contabilizzati negli ospedali. Già in primavera l'UFSP aveva avvertito che molte prestazioni ambulatoriali non erano ancora state fatturate. Se le fatture arretrate arriveranno nei prossimi mesi, il conto potrebbe ripresentarsi con un anno di ritardo, sui premi 2028.



Non tutti i settori, inoltre, rallentano. Nel primo semestre 2026 le cure a domicilio (Spitex) sono cresciute del 14-15%, la psicoterapia del 10-11%, la fisioterapia del 7%, i medici ambulatoriali del 6-7%. Sono ambiti in cui la domanda cresce per ragioni strutturali, a cominciare dall'invecchiamento, e difficilmente si fermeranno da soli.



Interventi per frenare la spese

Il Dipartimento sanità e socialità rivendica una serie di interventi per frenare la spesa. I più incisivi riguardano l'offerta: il blocco delle nuove autorizzazioni a praticare a carico della LAMal, con una moratoria su otto specializzazioni mediche in ambito ambulatoriale dal 1° luglio 2025 e una nelle cure a domicilio e per gli infermieri indipendenti dal 1° dicembre 2024.

Il Cantone ha poi ridotto il valore del punto tariffale (TARMED) per le prestazioni mediche ambulatoriali, una decisione contro cui pende tuttora un ricorso al Tribunale amministrativo federale. Nelle cure a domicilio ha inasprito i criteri di qualità per le autorizzazioni e introdotto, dal 1° aprile, una partecipazione dell'utente ai costi pari a 0,50 CHF ogni 5 minuti di cura, fino a un massimo di 15 CHF al giorno

Sul medio periodo contano il progetto pilota di ambulatorizzazione con l'Ente ospedaliero cantonale, che punta a trasferire più interventi dal ricovero alla cura ambulatoriale, la nuova pianificazione ospedaliera per ridurre la frammentazione dei mandati, e iniziative come la "smarter medicine" e la prevenzione. Sull'offerta di apparecchiature diagnostiche pesanti, soggette ad autorizzazione cantonale dal 2001, il margine d'azione del Cantone si è invece rivelato limitato, come racconta il nostro approfondimento su TAC e risonanze [LINK]. Misurare quanto ciascuna di queste leve abbia pesato sul +3,7% è però difficile: i loro effetti si sommano a quelli, temporanei, dei ritardi di fatturazione.

Sussidi e iniziative: cosa cambia dal 2027

Per molte economie domestiche, più del premio lordo conta quello che resta da pagare dopo i sussidi. Il sistema ticinese di riduzione dei premi (RIPAM) è già fra i più estesi in Svizzera: oltre 110'000 beneficiari e una spesa che nel 2025 ha raggiunto 426 milioni di franchi.

Dal 2027 si aggiunge l'attuazione delle due iniziative popolari approvate a larga maggioranza il 28 settembre 2025. Quella socialista chiede che il premio, al netto dei sussidi, non superi il 10% del reddito disponibile. Quella della Lega punta sulla deducibilità fiscale dei premi.

Il Gran Consiglio, il 9 giugno scorso, ha dato il via libera alla prima fase. Per l'iniziativa del 10% è prevista una prima tappa dal 1° gennaio 2027, con un adeguamento dei parametri di calcolo della RIPAM, e l'attuazione completa nel 2029. Il compromesso trovato in aula ha un impatto di circa trenta milioni di franchi, una versione più graduale rispetto alle intenzioni originarie della sinistra. L'iniziativa della Lega entrerà invece in vigore integralmente dal 1° gennaio 2028.

Il nodo di fondo resta il finanziamento. Secondo le stime del governo, l'iniziativa del 10% a regime costerebbe al Cantone circa 300 milioni l'anno, oltre ai fondi già spesi per la RIPAM. Per la prima tappa il Consiglio di Stato aveva proposto un mix di tagli e maggiori entrate, toccando voci come il trasporto pubblico, l'USI, la SUPSI e il settore disabili, e un supplemento temporaneo sull'imposta sulla sostanza.