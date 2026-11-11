Quel gran groviglio del caso Hospita
Fra poche ore sarà presentato il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta. Da quel pranzo a Lugano fino alle inchieste penali, ripercorriamo, data per data, il caso
Il cosiddetto "caso Hospita" esplode il 9 agosto 2024, giorno in cui diventa di dominio pubblico la notizia che l'allora sindaco di Bioggio, Eolo Alberti, è sotto inchiesta per reati finanziari. Alcune testate, riportando la notizia, aggiunsero un «di nuovo», ricordando il caso dei falsi medici di Cimo, per cui lo stesso era stato condannato una ventina d'anni prima. Un'altra storia. Tornando ai fatti, quasi subito fu chiaro che le malversazioni non riguardavano il comune ma una società attiva nell'ambito sanitario. Hospita Suisse, appunto, di cui Alberti era direttore amministrativo. È l'inizio di quello che, ben presto, assume le fattezze di un intricato groviglio.
Nell'attesa della presentazione del rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta ─ chiamata a fare luce sulla presunta combine che legava le nomine di Eolo Alberti nel cda dell'EOC, Sabrina Aldi in Hospita e Alvaro Camponovo in Procura ─ proviamo quindi a districare la matassa, un filo alla volta. E per farlo non basta tornare a quel "giorno zero" dell'agosto 2024. Occorre un ulteriore salto all'indietro, fino all'autunno dell'anno precedente.
OTTOBRE 2023
La presunta anticamera della vicenda. Il 18 ottobre il Consiglio di Stato licenzia il messaggio per il rinnovo del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale, proponendo il nome di Alberti come nuovo membro. In quegli stessi giorni, la procuratrice pubblica Pamela Pedretti rassegna le dimissioni. Il 23 ottobre, la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio ne prende atto.
25 OTTOBRE 2023 ─ Il pranzo all'Orologio
Nel centro di Lugano, al Ristorante Orologio, va in scena un pranzo. Il tavolo, rivelano le carte dell'inchiesta, è apparecchiato per quattro persone. Siedono Eolo Alberti, Sabrina Aldi (al tempo parlamentare, e vice capogruppo, per la Lega dei Ticinesi), Claudio Camponovo (socio di Hospita e al tempo direttore sanitario della clinica Ars Medica) e il figlio Alvaro (al tempo segretario giudiziario). Due giorni dopo Aldi firma con Hospita Suisse.
NOVEMBRE 2023 ─ Ruoli e incarichi
Il 1° novembre Aldi inizia a lavorare per Hospita. Cinque giorni dopo, il 6 novembre, Alberti viene eletto nel Cda dell'EOC ─ nomina in vista della quale aveva lasciato Hospita Suisse ─ e l'indomani Aldi gli subentra nella Commissione sanità e sicurezza sociale del Gran Consiglio.
FEBBRAIO / MARZO 2024 ─ Alvaro Camponovo procuratore
Il 26 febbraio la proposta della Lega a favore di Alvaro Camponovo passa in Commissione giustizia, senza che Aldi dichiari esplicitamente che il candidato è figlio del suo diretto superiore in Hospita. La polemica nel frattempo monta, ma nella seduta parlamentare dell'11 marzo Alvaro Camponovo viene eletto procuratore pubblico (con 32 voti su 87 schede).
22 MARZO 2024 ─ La sfiducia
Sabrina Aldi, nel corso di un'accesa assemblea del Cda di Hospita, viene sfiduciata dall'azionista di maggioranza di Hospita. Il 30 aprile la stessa ─ con il dottor Claudio Camponovo e tre anestesisti ─ fondano la Swiss Anesthesia Care, concorrente di Hospita. Quest'ultima alla fine di maggio disdice tutto il personale con termine fissato alla fine dell'anno.
APRILE / GIUGNO 2024 ─ La Lega indaga
Il 28 aprile l'avvocato Enea Petrini consegna quello che a lungo verrà chiamato il "rapporto segreto" commissionato internamente dai vertici della Lega sulla vicenda. Il 6 giugno successivo Norman Gobbi riceve Sabrina Aldi. All'incontro erano presenti anche Alessandro Mazzoleni e Gianmaria Frapolli. All'allora deputata leghista vennero contestate le presunte manovre politiche dietro a quello che sarebbe poi diventato il "caso Hospita".
9 AGOSTO 2024 ─ L'arresto di Alberti
Eolo Alberti, al tempo sindaco di Bioggio ed ex parlamentare, viene arrestato per i già citati reati finanziari. Il carcere preventivo è confermato fino al 23 agosto.
AGOSTO 2024 ─ Le ricadute immediate
Il 19 agosto emerge che l'inchiesta penale ha preso il via da una segnalazione da parte di una "fonte di polizia". Il 21 agosto il Consiglio di Stato sospende Alberti, su sua richiesta, dalla carica di membro dell'esecutivo e di sindaco di Bioggio. Lo stesso viene sospeso anche dal Cda dell'EOC. In quei giorni, Hospita annuncia che tutti i dipendenti saranno riassunti.
20 SETTEMBRE 2024 ─ Alberti torna in libertà
La carcerazione di Eolo Alberti, prorogata fino al 20 settembre, si conclude. L'ex sindaco di Bioggio torna a piede libero.
FINE 2024 / INIZIO 2025 ─ Il contrattacco di Alberti
Alberti presenta due querele contro ignoti contestando la ricostruzione dei fatti promossa dalla magistratura. La prima, trasmessa alla pp Chiara Borelli, riguarda la presunta sottrazione di documenti ritenuti rilevanti dalla difesa. La seconda, affidata al sostituto procuratore generale Moreno Capella, concerne invece reati contro l'onore. Il nome della "gola profonda" rimane segreto.
30 MAGGIO 2025 ─ La politica si muove
Un'interpellanza del Movimento per il socialismo (MPS) sollecita il Consiglio di Stato in merito al rapporto interno commissionato a Enea Petrini da parte dei vertici leghisti.
17 GIUGNO 2025 ─ Il detonatore
L'MPS, nel corso di una conferenza stampa ad hoc, svela l'esistenza del suddetto rapporto segreto ─ parlando di un «intreccio fra affari, politica e magistratura» ─ e presenta al governo un'interrogazione di 64 domande.
24 GIUGNO 2025 ─ Aldi lascia Gran Consiglio e Lega
Dopo le accuse della presunta "combine" ─ apparse anche sul "Mattino della domenica" ─ Sabrina Aldi annuncia l'addio al seggio in Gran Consiglio e al partito. L'avvocata respinge la ricostruzione, invita i vertici leghisti a fare «un esame di coscienza» e annuncia azioni in sede giudiziaria per tutelare la sua immagine pubblica.
10 LUGLIO 2025 ─ Alberti espulso
Durante un'assemblea straordinaria della Lega, a Rivera, il movimento di via Monte Boglia ratifica le dimissioni di Sabrina Aldi ed espelle Eolo Alberti.
SETTEMBRE 2025 ─ Pioggia di querele
I deputati MPS Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini vengono querelati da Sabrina Aldi e Cristina Maderni per i contenuti diffusi nel corso della conferenza stampa del 17 giugno. Sempre nei loro confronti si era mosso per vie legali anche Claudio Camponovo. Parallelamente, in quel periodo vengono inoltre querelati anche alcuni giornalisti di RSI, laRegione e Area.
9 SETTEMBRE 2025 ─ Denunce e ricusa
Gli eredi dell'ex azionista di maggioranza di Hospita Suisse sporgono denuncia nei confronti di Sabrina Aldi, Claudio Camponovo e Alvaro Camponovo. Inoltre, viene chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici ticinesi coinvolti nell'inchiesta. La Corte dei reclami penali respingerà la richiesta.
2 NOVEMBRE 2025 ─ L'atto d'accusa
Il Ministero pubblico comunica che le verifiche penali sul caso Hospita sono giunte a conclusione e che la pp Chiara Borelli ha firmato l'atto d'accusa nei confronti di Alberti. L'ipotesi di reato di falsità in documenti, citiamo testualmente, «si riferisce in particolare a un documento riguardante un incontro fissato in un'agenda elettronica e a documentazione legata all'azionariato di Hospita. L'atto d'accusa è da considerarsi aggiuntivo a quello risalente all'ottobre 2025 con cui il 68enne (arrestato il 9 agosto 2024 e la cui carcerazione preventiva è terminata il 20 settembre 2024) era stato deferito di fronte a una Corte delle assise Criminali per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e amministrazione infedele».
13 NOVEMBRE 2025 ─ Decreto d'abbandono
Il procuratore generale sostituto, Moreno Capella, firma il decreto d'abbandono per Claudio Camponovo, Sabrina Aldi e Cristina Maderni in relazione ai contenuti presentati nell'interrogazione dell'MPS. Il decreto diventa definitivo nel dicembre successivo.
18 NOVEMBRE 2025 ─ La CPI prende forma
La Commissione della gestione si esprime a favore dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul caso Hospita. A essere favorevoli sono tutti i commissari esclusi quella della Lega che non hanno partecipato alla discussione.
1° DICEMBRE 2025 ─ Petrini rinuncia al cda di Bancastato
L'avvocato Enea Petrini, autore del rapporto interno della Lega, annuncia la decisione ─ la decisione era stata comunicata al Cda con una lettera il 18 novembre precedente ─ di non voler sollecitare un ulteriore mandato come membro dell'organo direttivo di BancaStato alla scadenza naturale del suo incarico (fine luglio 2026).
26 GENNAIO 2026 ─ Una CPI «senza spifferi»
Il Gran Consiglio, con 66 voti a favore, avalla l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Hospita. Si tratta della quarta CPI nella storia ticinese. La Lega ─ che chiedeva di affidare l'indagine a esperti, non più attivi in politica, per scongiurare il «rischio di un processo politico» ─ accusa le altre forze politiche di voler danneggiare il movimento. L'indomani, Natalia Ferrara, presidente della CPI, annuncia il massimo riserbo: «I lavori inizieranno a breve. Nessuna informazione alla stampa. Le informazioni le daremo a questo parlamento, a tempo debito, con un rapporto». Nella CPI siedono inoltre Andrea Giudici (vicepresidente), Samantha Bourgoin, Maurizio Canetta, Giuseppe Cotti ed Evaristo Roncelli.
3 MARZO 2026 - I tre esperti
La Commissione parlamentare d'inchiesta annuncia che nei suoi lavori si avvarrà di tre periti. Si tratta di un esperto di diritto amministrativo e di due avvocati penalisti: il professor Giovanni Biaggini, l'avvocata Francesca Piffaretti-Lanz e l'avvocato Daniel Ponti.
APRILE / GIUGNO 2026 ─ Un'altra grana
L'MPS scrive all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e segnala un potenziale conflitto d'interessi del vicepresidente della CPI, Andrea Giudici, che era attivo nello studio paterno che difese Alberti nel 2004. L'ufficio presidenziale, dopo approfondimenti, respingerà la richiesta di escludere Giudici dalla CPI.
METÀ SETTEMBRE 2026 ─ L'MPS diserta l'audizione
I deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi declinano l'invito a comparire di fronte alla CPI, esprimendo nuovamente le proprie riserve nei confronti dell'organo speciale d'indagine e accusando, in particolare, una mancanza di «imparzialità e indipendenza».
13 OTTOBRE 2026 ─ L'inchiesta si chiude
La CPI annuncia la conclusione dei lavori sul caso Hospita dopo oltre otto mesi di attività, 27 riunioni e 12 persone interrogate. Viene firmato il rapporto finale e annunciato che il documento sarà reso pubblico l'11 novembre, nel corso di una conferenza stampa, in vista del dibattito in Gran Consiglio del 23 novembre successivo.
30 OTTOBRE 2026 ─ Ecco gli spifferi
Alcuni stralci del rapporto finale, lungo oltre 300 pagine, vengono pubblicati dal Corriere del Ticino. Secondo le conclusioni riportate, la CPI non avrebbe ravvisato alcuna combine.
2 NOVEMBRE 2026 ─ Nuova accusa per Alberti
Il Ministero pubblico annuncia un nuovo atto d'accusa nei confronti dell'ex sindaco di Bioggio per i reati di falsità in documenti: si riferisce in particolare a un documento riguardante un incontro fissato in un'agenda elettronica e a documentazione legata all'azionariato di Hospita. L'atto d'accusa, precisa la Procura, è da considerarsi aggiuntivo a quello risalente all'ottobre 2025.
4 NOVEMBRE 2026 ─ Fuga di notizie... e denuncia
I deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi presentano una denuncia penale contro ignoti al Ministero pubblico per una possibile violazione del segreto d'ufficio in relazione alla pubblicazione, del 30 ottobre scorso, di alcune anticipazioni sulle conclusioni del rapporto della CPI.
11 NOVEMBRE 2025 ─ Parola alla CPI
Si arriva a oggi, mercoledì 11 novembre, giorno in cui la Commissione parlamentare d'inchiesta presenta ufficialmente i contenuti del suo documento alla stampa. La conferenza stampa è prevista per le 15 nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline.