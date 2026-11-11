Quel gran groviglio del caso Hospita

2 NOVEMBRE 2025 ─ L'atto d'accusa

Il Ministero pubblico comunica che le verifiche penali sul caso Hospita sono giunte a conclusione e che la pp Chiara Borelli ha firmato l'atto d'accusa nei confronti di Alberti. L'ipotesi di reato di falsità in documenti, citiamo testualmente, «si riferisce in particolare a un documento riguardante un incontro fissato in un'agenda elettronica e a documentazione legata all'azionariato di Hospita. L'atto d'accusa è da considerarsi aggiuntivo a quello risalente all'ottobre 2025 con cui il 68enne (arrestato il 9 agosto 2024 e la cui carcerazione preventiva è terminata il 20 settembre 2024) era stato deferito di fronte a una Corte delle assise Criminali per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e amministrazione infedele».