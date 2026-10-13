Chiusa l'inchiesta sul caso Hospita

Nel corso dell'inchiesta, condotta nel massimo riserbo, la CPI ha tenuto 27 riunioni, interrogato 12 persone e consultato centinaia di atti giudiziari. Per lo svolgimento dei propri lavori si è inoltre avvalsa della consulenza di tre esperti: il professore emerito Giovanni Biaggini e gli avvocati Francesca Piffaretti Lanz e Daniel Ponti.