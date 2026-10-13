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Chiusa l'inchiesta sul caso Hospita

Il rapporto finale della CPI sarà pubblicato il prossimo 11 novembre e sarà discusso in Gran Consiglio con le osservazioni del Governo.
Chiusa l'inchiesta sul caso Hospita
TiPress
Fonte Gran Consiglio
elaborata da Redazione
Chiusa l'inchiesta sul caso Hospita
Il rapporto finale della CPI sarà pubblicato il prossimo 11 novembre e sarà discusso in Gran Consiglio con le osservazioni del Governo.

BELLINZONA - La Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul «caso Hospita» ha concluso i propri lavori. Dopo oltre otto mesi di attività, oggi, martedì 13 ottobre, è stato firmato il rapporto finale dell'inchiesta. Il documento sarà reso pubblico l'11 novembre, in vista del dibattito in Gran Consiglio previsto a partire dal 23 novembre.

27 riunioni e 12 persone interrogate
Istituita dal Parlamento il 26 gennaio 2026, la Commissione ha lavorato sotto la presidenza di Natalia Ferrara, affiancata dal vicepresidente Andrea Giudici e dai deputati Samantha Bourgoin, Maurizio Canetta, Giuseppe Cotti ed Evaristo Roncelli.

Nel corso dell'inchiesta, condotta nel massimo riserbo, la CPI ha tenuto 27 riunioni, interrogato 12 persone e consultato centinaia di atti giudiziari. Per lo svolgimento dei propri lavori si è inoltre avvalsa della consulenza di tre esperti: il professore emerito Giovanni Biaggini e gli avvocati Francesca Piffaretti Lanz e Daniel Ponti.

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Caso Hospita, «c'è un nuovo problema» nella CPI

Il rapporto passa al Governo
Conclusa questa fase, il documento viene ora trasmesso al Consiglio di Stato, che avrà la possibilità di presentare un proprio rapporto.

Anche le persone interrogate dalla Commissione potranno prendere visione del testo e formulare eventuali osservazioni. Queste ultime saranno allegate integralmente al rapporto finale, come previsto dalla Legge sul Gran Consiglio.

Pubblicazione l'11 novembre - Il rapporto completo, comprensivo delle eventuali osservazioni del Governo e delle persone ascoltate, sarà pubblicato mercoledì 11 novembre. Nella stessa giornata la CPI presenterà in conferenza stampa le risultanze fattuali dell'inchiesta.

Il documento approderà quindi in Gran Consiglio durante la sessione parlamentare che inizierà il 23 novembre. I deputati saranno chiamati a discutere sia gli esiti dell'indagine sia le raccomandazioni formulate dalla Commissione.

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