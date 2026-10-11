Tutti pazzi per la Sagra della Castagna, ma quelle servite non sono ticinesi

La siccità ha quindi inciso anche sulla qualità del raccolto locale?

«Certamente. Chi frequenta i nostri boschi se ne sarà accorto: le castagne di quest'anno sono piccoline e anche piuttosto asciutte. È una conseguenza della mancanza di pioggia durante l'estate».

Per la Sagra avete previsto circa una tonnellata e mezza di castagne. Riuscirete a distribuirle tutte?

«Le castagne stanno andando bene, anche se non credo che riusciremo a esaurirle completamente. Al momento vedo ancora alcuni sacchi in uno dei due punti di cottura. Penso che qualcosa avanzerà».