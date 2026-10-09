CANTONE
Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
I radar della settimana per il periodo compreso fra il 12 e il 18 ottobre, secondo la lista diffusa dalla Polizia cantonale.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
I radar della settimana per il periodo compreso fra il 12 e il 18 ottobre, secondo la lista diffusa dalla Polizia cantonale.
BELLINZONA - Ottobre avanza, le giornate si accorciano e il calendario corre veloce. Sulle strade ticinesi, però, meglio non fare altrettanto. Anche la prossima settimana, infatti, i radar saranno in agguato per chi si lascia prendere un po' troppo dalla fretta.
Qui di seguito l'elenco dei controlli di velocità (mobili e semi-stazionari) previsti dal 12 al 18 ottobre.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Riviera
Polizia cantonale
- Biasca
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
- Galbisio
Polizie comunali
- Bellinzona
- Arbedo
- Giubiasco
- Camorino
- Castione
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
- Locarno
- San Nazzaro
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Rivera
Polizie comunali
- Torricella
- Sigirino
- Lamone
- Aranno
- Vico Morcote
- Grancia
- Vernate
- Agno
- Gentilino
- Sala Capriasca
- Cagiallo
- Comano
- Trevano
- Roncaccio
- Caslano
- Banco
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
- Arzo
Controlli della velocità semi-stazionari
- Malvaglia
- Gudo
- Soresello
- Breganzona
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO