Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure all'uomo e lo hanno poi trasportato in ambulanza all'ospedale.

Purtroppo, la corsa in ospedale è stata vana. Il 33enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.