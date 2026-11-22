La tassa che fa litigare il Cantone e l'Italia
Il prelievo sui vecchi frontalieri cambia forma, ma resta al centro delle polemiche. I sindacati contestano la nuova proposta italiana e indicano una strada alternativa.
BELLINZONA / ROMA - «Quando la toppa è peggio del buco…». I sindacati ticinesi e italiani bocciano i correttivi alla tassa sulla salute previsti dall’ultima legge di bilancio italiana per il 2027 (il Parlamento della vicina penisola voterà la manovra a dicembre). Insomma, alle parti sociali, qui e là della frontiera, l'imposta continua a non piacere.
Com'era prima la tassa...
In estrema sintesi, il contributo non sarà più calcolato in percentuale sullo stipendio, ma diventerà una somma fissa stabilita ogni anno dalle singole amministrazioni regionali. Finora era invece previsto ─ sulla carta, perché il prelievo non è mai entrato in vigore ─ un criterio proporzionale, con una quota compresa tra il 3% e il 6% del salario mensile, una soglia minima di 30 euro e un tetto massimo di 200 euro al mese.
...E come sarà
Con l'articolo 70 della nuova manovra il sistema cambia volto: per i cosiddetti vecchi frontalieri, ossia chi ha iniziato a lavorare oltreconfine prima del 17 luglio 2023, dal 2027 la quota sarà fissata dalla regione di residenza tra un minimo di 30 e un massimo di 150 euro mensili. A questa cifra potrà aggiungersi un importo massimo di 50 euro per i familiari a carico.
Puglia (OCST): «Una presa in giro»
«Dal nostro punto di vista è una presa in giro: si cambia la forma, ma non la sostanza. Si continua a chiedere una tassa a una categoria di lavoratori in virtù del fatto che sono frontalieri e percepiscono un reddito da lavoro in Svizzera, mentre agli altri non viene richiesta. Direttamente o indirettamente, si va a colpire il reddito da lavoro», commenta Andrea Puglia, vicesegretario cantonale e responsabile dell'Ufficio frontalieri dell'OCST. «Noi continuiamo a dire che non è corretta in generale - aggiunge - Esiste già un importante gettito derivante dai ristorni. A nostro avviso, bisognerebbe utilizzare parte di queste risorse per sopperire alle lacune finanziarie del Servizio sanitario nazionale».
Scomparsa la retroattività
Dalla proposta del Governo italiano sembra inoltre essere scomparsa la retroattività: «È un elemento migliorativo rispetto alla situazione precedente. Il governo aveva sempre sostenuto a parole che non sarebbe stata retroattiva, ma la formulazione originaria della legge prevedeva che fosse applicata a partire dal 2024. Di conseguenza, avrebbe dovuto esserlo. Almeno su questo punto è arrivato un chiarimento, ma non parlerei propriamente di vittoria».
Augurusa (CGIL): «Opera di camuffamento»
Secondo Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontalieri per il sindacato italiano CGIL, «la quota fissa è peggio di quella variabile. Francamente non si capisce il senso dell'operazione. Credo che dietro ci sia l'idea di far apparire il prelievo come qualcosa che non sia una tassa. È un camuffamento: qualcuno pensa che, se viene stabilito un importo fisso, non possa essere considerato un tributo. Ma non si capisce perché».
Un sistema di finanziamento destinato a esaurirsi?
Il sindacalista indica poi un altro problema: «Anche qualora venisse applicato, questo meccanismo sarebbe destinato a ridursi automaticamente. Si basa infatti su lavoratori che, con il passare degli anni, andranno in pensione. È curioso costruire un sistema di finanziamento su una fonte di risorse destinata progressivamente a esaurirsi. Quando quei soldi saranno finiti, con che cosa verrà finanziato il meccanismo? È un'operazione insensata anche da questo punto di vista».
Le due proposte
Augurusa indica due strade: «La prima è prendere atto che questa norma va ritirata, lasciandola decadere e mettendola definitivamente da parte. Si può anche sbagliare: è stata fatta una norma che non funziona, bisogna avere il coraggio di rinunciarvi». La seconda consiste nell'utilizzare uno strumento già esistente. L'articolo 11 della legge 83 del 2023 prevede infatti la cosiddetta indennità di frontiera, destinata a interventi e progetti socioeconomici, oltre che alla retribuzione dei lavoratori. «Perché crearne un altro, quando uno strumento è già previsto dalla legge?». Le risorse arrivano da un fondo perequativo alimentato dall'extragettito Irpef generato dai nuovi frontalieri. «È un fondo destinato a crescere nel tempo. Se vuoi costruire un sistema di finanziamento, è molto più logico utilizzare risorse che aumentano progressivamente, anziché affidarti a un meccanismo che, per sua natura, è destinato a perdere risorse».
Lo slittamento a dopo le elezioni italiane
I tempi di applicazione potrebbero comunque allungarsi. Stando a quanto trapela, la tassa non dovrebbe scattare già nel gennaio 2027. La legge di bilancio dovrebbe essere approvata entro la fine di dicembre; in seguito, le regioni avranno bisogno di tempo per predisporre i decreti attuativi e organizzare il sistema di riscossione. È possibile che l’applicazione venga rinviata a dopo le elezioni politiche italiane, attese in primavera, anche se la data del voto non è ancora stata definita.
Una tassa mai applicata, ma già al centro dello scontro
Da tempo, tra Svizzera e Italia, la tassa sulla salute è al centro del dibattito. La norma, introdotta e approvata alla fine di dicembre 2024 dal Governo e dal Parlamento italiani, ma mai applicata, continua a suscitare dubbi e contrarietà su entrambi i lati del confine.
Il prelievo a carico dei cosiddetti «vecchi frontalieri», che i promotori definiscono «contributo», è stato pensato per aumentare le retribuzioni di medici e infermieri nelle aree di confine, così da scoraggiarne la «fuga» verso la Svizzera.
Al momento, l'unica regione che si è detta interessata ad applicarlo è la Lombardia. Intanto, il Governo ticinese ha deciso di sospendere il versamento alla Lombardia del 50% dei ristorni previsti per l'anno in corso. La cifra supera i 50 milioni di franchi.
Secondo una perizia commissionata dal Governo ticinese, il prelievo sarebbe contrario agli accordi tra i due Paesi. Il Consiglio federale ha tuttavia avvertito che qualsiasi misura unilaterale sui ristorni rischia di violare l'accordo sui frontalieri.