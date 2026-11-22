Una tassa mai applicata, ma già al centro dello scontro

Da tempo, tra Svizzera e Italia, la tassa sulla salute è al centro del dibattito. La norma, introdotta e approvata alla fine di dicembre 2024 dal Governo e dal Parlamento italiani, ma mai applicata, continua a suscitare dubbi e contrarietà su entrambi i lati del confine.

Il prelievo a carico dei cosiddetti «vecchi frontalieri», che i promotori definiscono «contributo», è stato pensato per aumentare le retribuzioni di medici e infermieri nelle aree di confine, così da scoraggiarne la «fuga» verso la Svizzera.

Al momento, l'unica regione che si è detta interessata ad applicarlo è la Lombardia. Intanto, il Governo ticinese ha deciso di sospendere il versamento alla Lombardia del 50% dei ristorni previsti per l'anno in corso. La cifra supera i 50 milioni di franchi.

Secondo una perizia commissionata dal Governo ticinese, il prelievo sarebbe contrario agli accordi tra i due Paesi. Il Consiglio federale ha tuttavia avvertito che qualsiasi misura unilaterale sui ristorni rischia di violare l'accordo sui frontalieri.