«È successo proprio il giorno del mio compleanno, ovvero mercoledì», ci racconta, «1'350 kg uno e 1'850 kg l'altro» per un totale ben superiore ai 3 kg.

«Li ho dovuti separare, per riuscire a farli entrare nel sacchetto. È stato il più bel regalo di compleanno che potessi ricevere. Grazie Bosco e grazie Natura!», conclude.