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Da sotto le foglie sbuca un bi-porcino da più di 3 kg
Ritrovamento singolare, e notevole, per un escursionista ticinese a spasso per le alture del Sottoceneri: «Un bellissimo regalo di compleanno dalla Natura».
Da sotto le foglie sbuca un bi-porcino da più di 3 kg
foto lettore tio.ch
Da sotto le foglie sbuca un bi-porcino da più di 3 kg
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Da sotto le foglie sbuca un bi-porcino da più di 3 kg
Ritrovamento singolare, e notevole, per un escursionista ticinese a spasso per le alture del Sottoceneri: «Un bellissimo regalo di compleanno dalla Natura».
Da sotto le foglie sbuca un bi-porcino da più di 3 kg
Ritrovamento singolare, e notevole, per un escursionista ticinese a spasso per le alture del Sottoceneri: «Un bellissimo regalo di compleanno dalla Natura».
A spasso per le alture del Sottoceneri, la sorpresa di compleanno si cela... sotto le foglie autunnali della faggeta.
Ritrovamento singolare (e notevolissimo) quello del luganese Riccardo Cereghetti che ha scovato a quota 1'200 metri un doppio porcino(ne) sottofoglia.
«È successo proprio il giorno del mio compleanno, ovvero mercoledì», ci racconta, «1'350 kg uno e 1'850 kg l'altro» per un totale ben superiore ai 3 kg.
«Li ho dovuti separare, per riuscire a farli entrare nel sacchetto. È stato il più bel regalo di compleanno che potessi ricevere. Grazie Bosco e grazie Natura!», conclude.
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