A2, conclusi i lavori a Rodi
Completata la posa dei pannelli fotovoltaici e i lavori di risanamento fonico
QUINTO - Sono terminati i lavori di risanamento fonico e l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla A2 nella zona di Rodi. Lo comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che da subito la tratta risulta completamente libera.
Il progetto di risanamento fonico ha compreso il rinnovo degli impianti di esercizio e sicurezza (BSA) nelle gallerie Piumogna, Casletto, Pardorea e Piottino, oltre al ripristino delle paratie anti-inondazione al portale nord della galleria Piottino. Sono inoltre stati realizzati i nuovi bauletti portacavi e avviate le opere per la costruzione dei ripari fonici, recentemente completate.
In corrispondenza dei nuovi ripari fonici, USTRA ha installato anche un impianto fotovoltaico. La produzione annua è stimata in circa 390'000 kWh, pari al consumo energetico annuale di circa 87 economie domestiche. Dal 2027 la corrente prodotta potrà essere utilizzata per l'impiantistica delle gallerie autostradali, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi del pacchetto climatico della Confederazione.
Il costo complessivo delle opere di risanamento fonico nella zona di Rodi ammonta a circa 11 milioni di franchi, ai quali si aggiunge un investimento di 1 milione per l'installazione degli impianti fotovoltaici. Entrambi sono interamente a carico della Confederazione.