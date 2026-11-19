Il progetto di risanamento fonico ha compreso il rinnovo degli impianti di esercizio e sicurezza (BSA) nelle gallerie Piumogna, Casletto, Pardorea e Piottino, oltre al ripristino delle paratie anti-inondazione al portale nord della galleria Piottino. Sono inoltre stati realizzati i nuovi bauletti portacavi e avviate le opere per la costruzione dei ripari fonici, recentemente completate.