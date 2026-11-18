Questa ragazza americana vuole dichiarare guerra agli svizzeri
Patate al microonde, formaggio fuso e… salmone. La sua versione della raclette scatena l'ira degli elvetici sui social. E lei si ritrova a chiedere, umilmente, perdono.
Patate al microonde, formaggio fuso e… salmone. La sua versione della raclette scatena l'ira degli elvetici sui social. E lei si ritrova a chiedere, umilmente, perdono.
STATI UNITI/FRANCIA - Scalda le patate al microonde, scioglie il formaggio e poi, come tocco finale...aggiunge il salmone. Voleva far scoppiare una guerra sui social e ci è riuscita benissimo. Al centro della polemica c'è Stacey Asis, un'americana che vive in Francia e che ha condiviso con entusiasmo (subito smontato dai commenti) la preparazione del suo nuovo piatto preferito. «L'ho mangiata per tre sere di fila, per favore qualcuno mi fermi», ha scritto nel video. E gli svizzeri l'hanno presa in parola.
«Vuoi scatenare una guerra?»
Una rivisitazione del grande classico elvetico che non è passata inosservata. Anzi, ha scatenato una valanga di commenti tutt'altro che entusiasti. «Qualunque cosa sia, non chiamatela raclette, perché non lo è», scrive un utente. «Da svizzera, fa così male guardare», aggiunge un'altra persona. A far storcere il naso sono soprattutto gli ingredienti e il metodo di preparazione. «Cara, niente salmone. Noi la mangiamo con carne», osserva un'utente. Un altro commentatore riassume l'indignazione con una domanda ironica: «Patate nel microonde? Raclette sulla piastra? Salmone? Vuoi scatenare una guerra?».
Mai far arrabbiare gli svizzeri quando si parla di raclette
Stacey Asis, dal canto suo, non si è lasciata scoraggiare e ha risposto alle critiche con una buona dose di umorismo. Il giorno successivo ha pubblicato un nuovo video, rivolgendosi direttamente ai suoi detrattori svizzeri. «Per favore, perdonatemi, voglio solo rendervi orgogliosi», ha dichiarato, scusandosi con ironia. L'americana ha spiegato di comprendere le perplessità e di voler dimostrare di essere una «buona americana in Francia». Per questo, ha scherzato, la prossima volta preparerà «semplicemente una versione vegetariana» della raclette.
Scuse sì, ma sul salmone Asis non fa marcia indietro. Qualcuno, ha raccontato, le aveva suggerito che la trota si abbina bene alle patate. E poi c'è un altro motivo, decisamente pratico: non mangia carne e, vivendo da sola, preferisce non acquistare tutti gli ingredienti tradizionali della raclette per evitare di ritrovarsi con una montagna di avanzi.
Tutti chef, ma cosa dice davvero la tradizione?
Ma come si prepara una raclette a regola d'arte secondo la tradizione svizzera? In realtà, non esiste un unico modo corretto di gustarla. Come spiega il sito ufficiale di Raclette Suisse, i contorni possono variare. La versione classica prevede però formaggio da raclette fuso, accompagnato da piccole patate bollite con la buccia, le cosiddette Gschwellti. A completare il piatto ci sono generalmente cetriolini sottaceto, cipolline, altre verdure conservate nell'aceto e spezie come pepe o paprika.
Il formaggio, come tutti sanno, viene tradizionalmente sciolto in un apposito forno da raclette o in una padellina, per poi essere versato sopra o accanto alle patate. E la carne? Contrariamente a quanto sostengono alcuni commentatori, non è affatto un ingrediente indispensabile della ricetta classica. Esistono comunque varianti che prevedono l'aggiunta di pancetta o filetto di manzo. Quanto al salmone, invece, la scelta di Stacey Asis continua a dividere. E a giudicare dalle reazioni, per molti svizzeri resta un affronto difficile da digerire.