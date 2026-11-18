Mai far arrabbiare gli svizzeri quando si parla di raclette

Stacey Asis, dal canto suo, non si è lasciata scoraggiare e ha risposto alle critiche con una buona dose di umorismo. Il giorno successivo ha pubblicato un nuovo video, rivolgendosi direttamente ai suoi detrattori svizzeri. «Per favore, perdonatemi, voglio solo rendervi orgogliosi», ha dichiarato, scusandosi con ironia. L'americana ha spiegato di comprendere le perplessità e di voler dimostrare di essere una «buona americana in Francia». Per questo, ha scherzato, la prossima volta preparerà «semplicemente una versione vegetariana» della raclette.

Scuse sì, ma sul salmone Asis non fa marcia indietro. Qualcuno, ha raccontato, le aveva suggerito che la trota si abbina bene alle patate. E poi c'è un altro motivo, decisamente pratico: non mangia carne e, vivendo da sola, preferisce non acquistare tutti gli ingredienti tradizionali della raclette per evitare di ritrovarsi con una montagna di avanzi.