Cardiochirurgia a Zurigo, risarcimenti a sei cifre dopo lo scandalo
Indennizzati pazienti e familiari delle vittime in 14 casi. Un rapporto aveva rilevato fino a 74 decessi in più rispetto alle attese.
ZURIGO - L'Ospedale universitario di Zurigo (USZ) ha versato per la prima volta dei risarcimenti nell'ambito dello scandalo della cardiochirurgia. In 14 casi sono stati erogati indennizzi a pazienti coinvolti e ai familiari delle vittime.
Complessivamente sono state presentate 20 richieste di risarcimento, come emerge da una dichiarazione scritta dell'USZ di cui dispone Keystone-SDA. A riferire per primo la notizia è stato il «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» di Radio SRF. L'importo totale degli indennizzi si colloca nella fascia bassa delle sei cifre, ma l'ospedale non ha fornito dettagli più precisi. Diverse richieste sono ancora pendenti. Secondo quanto comunicato dall'USZ, finora è stato possibile raggiungere un accordo extragiudiziale con tutti i richiedenti coinvolti nelle trattative concluse. Nessun caso è sfociato in un procedimento giudiziario.
Fino a 74 decessi aggiuntivi
All'origine dei risarcimenti c'è lo scandalo che coinvolge Francesco Maisano, ex direttore della clinica di cardiochirurgia dell'Ospedale universitario di Zurigo. Un rapporto pubblicato a maggio ha evidenziato che, su circa 4'500 interventi cardiaci effettuati all'USZ, si sono verificati tra 68 e 74 decessi in più rispetto a quanto statisticamente atteso. Secondo le conclusioni del rapporto, alcuni di questi pazienti avrebbero potuto essere ancora in vita se fossero stati operati in un altro ospedale.
Sulla vicenda sta indagando anche la Procura di Zurigo. In tre casi gli accertamenti riguardano sospetti di omicidio colposo, lesioni gravi colpose e falsificazione di documenti.
Alla Procura sono inoltre giunte undici segnalazioni relative al presunto utilizzo inappropriato di dispositivi medici. Al centro delle contestazioni figura il «Cardioband», un prodotto al cui sviluppo aveva partecipato lo stesso Maisano. L'ex primario avrebbe utilizzato il dispositivo anche in situazioni nelle quali non rappresentava la scelta più appropriata, traendone un presunto vantaggio finanziario personale.