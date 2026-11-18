Complessivamente sono state presentate 20 richieste di risarcimento, come emerge da una dichiarazione scritta dell'USZ di cui dispone Keystone-SDA. A riferire per primo la notizia è stato il «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» di Radio SRF. L'importo totale degli indennizzi si colloca nella fascia bassa delle sei cifre, ma l'ospedale non ha fornito dettagli più precisi. Diverse richieste sono ancora pendenti. Secondo quanto comunicato dall'USZ, finora è stato possibile raggiungere un accordo extragiudiziale con tutti i richiedenti coinvolti nelle trattative concluse. Nessun caso è sfociato in un procedimento giudiziario.