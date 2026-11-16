Va in ospedale per un dolore al fianco, poi lo shock

Nonostante tutto, Melissa non ha perso la voglia di viaggiare. Nella primavera del 2026 è tornata negli Stati Uniti per recuperare le tappe del road trip che aveva dovuto saltare. «La vita può sempre finire in qualche modo, oppure si può ricevere una notizia e improvvisamente la vita è un'altra». È anche per questo che vuole collezionare quanti più bei ricordi possibile, «soprattutto con le persone che amo».