Va in ospedale per un dolore al fianco, poi lo shock
Doveva essere una vacanza on the road di quattro settimane negli USA. Poi il malore e la scoperta: un tumore di otto centimetri. Quindi il rientro a casa e la nuova diagnosi.
ZURIGO - Doveva essere un viaggio indimenticabile: quattro settimane alla scoperta degli Stati Uniti insieme alla madre e al figlio, che all'epoca aveva tre anni.
Melissa* aveva programmato un road trip da San Francisco a Phoenix, passando per il Bryce Canyon e lo Zion National Park. Ma nel luglio 2025, a metà viaggio, tutto prende una piega drammatica.
«Eravamo appena partiti dal Bryce Canyon in direzione dello Zion National Park quando ho avvertito un dolore al fianco», racconta la 45enne a 20 Minuten. Inizialmente non ci fa troppo caso. Pensa di essere stata seduta in una posizione scomoda o di avere semplicemente fame.
«All'improvviso ho dovuto vomitare»
Il dolore è fastidioso, ma ancora sopportabile. «Dal nulla ho dovuto improvvisamente vomitare». Visto il gran caldo, Melissa pensa dapprima a un colpo di sole. Ma una volta arrivata in hotel, le sue condizioni peggiorano: vomita di nuovo e viene scossa dai brividi, nonostante fuori ci siano circa 40 gradi. A quel punto decide di andare in ospedale.
I medici la sottopongono a una tomografia computerizzata. Poco dopo, il dolore diventa così intenso da piegarla in due. Poi arriva la notizia: nell'addome, vicino a un rene, c'è una massa di circa otto centimetri che comprime l'uretere, mettendo a rischio il rene stesso.
«Forse non vedrò la prossima primavera»
«Quando da profani si sente parlare di una massa, si pensa automaticamente a un tumore e poi automaticamente al cancro». A rendere tutto ancora più difficile è il ricordo del padre, morto di cancro al rene quasi 30 anni prima. «È stato uno shock». I medici, però, non sono ancora in grado di stabilire se la massa sia benigna o maligna.
Il dottore che la segue le raccomanda con insistenza di interrompere il viaggio e tornare a casa per ulteriori accertamenti. «Poiché non sapevo di cosa si trattasse esattamente, e ovviamente ho pensato subito al cancro, i miei pensieri andavano da 'lotterò fino alla fine' a 'forse non vedrò la prossima primavera'».
Il tumore è benigno
Il road trip finisce così prima del previsto. Melissa e la sua famiglia organizzano il rientro in Svizzera. Grazie a un'assicurazione complementare, la 45enne non deve pagare nulla per le cure ricevute negli Stati Uniti, il cui costo, secondo le sue stime, ammonta a una cifra a cinque zeri, nella fascia più bassa.
Una volta tornata in Europa, Melissa si sottopone a nuovi accertamenti. Finalmente arriva la notizia tanto attesa: il tumore è benigno. «Mi è caduto un macigno dal cuore», ricorda la zurighese. La massa deve comunque essere rimossa, perché potrebbe continuare a crescere e comprimere ulteriormente l'uretere.
La ferita si è infiammata
A ottobre Melissa affronta un intervento di circa sei ore per rimuovere il tumore. Poiché sua madre non può occuparsi del nipote, il bambino viene temporaneamente affidato a una famiglia affidataria. Le due settimane inizialmente previste diventano cinque. «È stato il periodo più difficile per me».
Anche sul piano fisico, l'operazione lascia il segno. La ferita si infiamma e fatica a rimarginarsi. «La cicatrice dell'operazione addominale sembra quella della sposa di Frankenstein», racconta con una punta di umorismo nero.
L'analisi genetica porta a un'ulteriore diagnosi
Ma la storia non finisce con l'intervento. Dopo l'operazione, i medici le consigliano di sottoporsi a un esame genetico. Il risultato rivela che Melissa è portatrice di una variante del gene SDHB, associata a un rischio maggiore di sviluppare determinate malattie tumorali. Per questo dovrà sottoporsi per tutta la vita a controlli regolari, tra esami del sangue e risonanze magnetiche total body. Resta invece da chiarire se anche il figlio abbia ereditato la variante genetica.
Nonostante tutto, Melissa non ha perso la voglia di viaggiare. Nella primavera del 2026 è tornata negli Stati Uniti per recuperare le tappe del road trip che aveva dovuto saltare. «La vita può sempre finire in qualche modo, oppure si può ricevere una notizia e improvvisamente la vita è un'altra». È anche per questo che vuole collezionare quanti più bei ricordi possibile, «soprattutto con le persone che amo».
*Nome fittizio.