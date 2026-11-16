Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere

La donna data alle fiamme nell'atrio di casa

I fatti risalgono alla sera del 20 ottobre 2022. Ad Areuse, nel Canton Neuchâtel, una donna era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme nell'atrio del palazzo in cui viveva. Aveva riportato ustioni su quasi un quarto del corpo, ma era riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei figli. Da allora convive con gravi conseguenze, sia fisiche sia psicologiche.