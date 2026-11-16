Fece dare fuoco all'ex compagna, confermati 18 anni di carcere
La Corte penale ha confermato anche la condanna a 14 anni per il complice coinvolto nell'aggressione. Per entrambi resta valida l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni.
La Corte penale ha confermato anche la condanna a 14 anni per il complice coinvolto nell'aggressione. Per entrambi resta valida l'espulsione dalla Svizzera per dieci anni.
AREUSE - La Corte penale del Tribunale cantonale di Neuchâtel ha confermato le condanne per il tentato femminicidio di Areuse, avvenuto nell'ottobre 2022. Nella sentenza pronunciata questo lunedì pomeriggio, i giudici hanno respinto i ricorsi dei due imputati, confermando le pene inflitte in primo grado. Il mandante dell'aggressione dovrà scontare 18 anni di carcere, mentre il suo complice 14. Confermate anche la condanna per tentato assassinio e l'espulsione di entrambi dalla Svizzera per dieci anni.
La donna data alle fiamme nell'atrio di casa
I fatti risalgono alla sera del 20 ottobre 2022. Ad Areuse, nel Canton Neuchâtel, una donna era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme nell'atrio del palazzo in cui viveva. Aveva riportato ustioni su quasi un quarto del corpo, ma era riuscita a sopravvivere grazie all'intervento dei figli. Da allora convive con gravi conseguenze, sia fisiche sia psicologiche.
Davanti alla Corte penale, l'ex compagno della vittima, ritenuto il mandante dell'aggressione, ha continuato a negare qualsiasi coinvolgimento. Il Ministero pubblico aveva invece chiesto la conferma delle condanne di primo grado, sostenendo che gli elementi raccolti durante l'inchiesta dimostrassero una precisa volontà di infliggere sofferenze alla donna. Secondo l'accusa, inoltre, la preparazione dell'aggressione escludeva che si fosse trattato di un gesto improvvisato.
La sentenza pronunciata questo lunedì non è ancora definitiva. I condannati potranno infatti presentare ricorso al Tribunale federale.
Confermate le pene di primo grado
Già nel giugno 2025, la giustizia aveva riconosciuto l'ex compagno della vittima come mandante dell'aggressione, attribuendo a un secondo uomo un ruolo nella sua esecuzione.
Il primo era stato condannato a 18 anni di carcere, di cui 17 per tentato assassinio e uno per una truffa legata ai prestiti Covid. Il coimputato, che aveva ammesso il proprio coinvolgimento, aveva invece ricevuto una pena di 14 anni di detenzione.
Per entrambi era stata inoltre disposta l'espulsione dal territorio svizzero per dieci anni, misura ora confermata anche in appello. Un terzo uomo coinvolto nella vicenda, processato in Portogallo, è stato nel frattempo condannato dalle autorità giudiziarie portoghesi.
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