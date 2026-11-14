Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco

Negli ultimi cinque anni la disoccupazione tra chi esce da una scuola universitaria è cresciuta del 15%, contro il 2-3% di chi ha concluso un apprendistato o una formazione professionale superiore. Nel 2025, a un anno dalla laurea, circa il 6% degli universitari era senza impiego, un record.

Fanno eccezione le alte scuole pedagogiche: gli insegnanti restano molto richiesti e meno dell’1% è senza lavoro. Le storie di neolaureati che inviano decine di candidature a vuoto diventano virali, e nemmeno un titolo del Politecnico federale mette al riparo.