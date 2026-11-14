Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco
Mai così tante ragazze e ragazzi si trovano senza un impiego. Anche (e soprattutto) se hanno una laurea. E l'AI c'entra solo in parte. I datori: «Meglio una formazione professionale superiore».
BERNA - La disoccupazione è in aumento in Svizzera, ed è arrivata a toccare i livelli pandemici, come confermano i dati diffusi negli scorsi giorni dall'Ufficio federale di statistica (UST). A essere particolarmente toccati sono i giovani senza impiego - un dato che non stupisce, anche se impressiona - che non sono mai stati così tanti.
Tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione ha toccato il 12,6%. Ma non tutti sono colpiti allo stesso modo. Come rileva il Tages-Anzeiger, a faticare di più sono i giovani laureati.
Negli ultimi cinque anni la disoccupazione tra chi esce da una scuola universitaria è cresciuta del 15%, contro il 2-3% di chi ha concluso un apprendistato o una formazione professionale superiore. Nel 2025, a un anno dalla laurea, circa il 6% degli universitari era senza impiego, un record.
Fanno eccezione le alte scuole pedagogiche: gli insegnanti restano molto richiesti e meno dell’1% è senza lavoro. Le storie di neolaureati che inviano decine di candidature a vuoto diventano virali, e nemmeno un titolo del Politecnico federale mette al riparo.
Per l’Unione svizzera degli imprenditori (USI) la «via più sicura» è oggi la formazione professionale superiore: «chi la segue ha già esperienza, si forma accanto al lavoro e resta vicino alle esigenze del mercato».
Le difficoltà degli accademici hanno più cause. Diversi settori ad alta qualifica sono in trasformazione: le banche dopo l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, la farmaceutica e l’industria sotto la pressione dei dazi statunitensi.
Chi ha competenze molto specifiche, inoltre, impiega più tempo a ricollocarsi: tra i laureati con funzioni dirigenziali la disoccupazione è salita dal 3,3% al 5,3%.
A pesare c’è anche l’intelligenza artificiale, che sta stravolgendo soprattutto l’informatica. «L’IA svolge un ruolo importante nella riduzione dei posti nell’IT, anche nella ricerca e sviluppo della farmaceutica», ha detto al quotidiano zurighese Michael Siegenthaler del KOF.
Gli imprenditori invitano però alla calma: le aziende assumono anche informatici per accelerare sull’IA, e si è ancora «lontani da scenari apocalittici».
Parte dell’aumento è infine una normalizzazione dopo il boom post-pandemia, quando la carenza di personale aveva fatto crollare la disoccupazione. E nel confronto internazionale la Svizzera resta messa bene: nell’UE la disoccupazione giovanile è al 16,3%, in Francia tocca quasi un giovane su quattro.