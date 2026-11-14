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Alla ricerca dei «nuovi montanari»

La migrazione verso le montagne sta ridisegnando l’identità e la demografia dell’Alta Engadina.
Alla ricerca dei «nuovi montanari»
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Fonte Annalisa De Vecchi, Keystone-ATS
di Redazione
Alla ricerca dei «nuovi montanari»
La migrazione verso le montagne sta ridisegnando l’identità e la demografia dell’Alta Engadina.

SILS - Le regioni di montagna attirano sempre più persone che scappano da città torride e costose. Il fenomeno è chiamato migrazione verticale. Il sociologo italiano Andrea Membretti lo sta studiando in Alta Engadina (GR), dove cerca di capire chi siano i nuovi montanari e quale contributo possano dare alle regioni alpine.

La fine della stagione turistica autunnale, a fine ottobre, con le cime delle montagne innevate e i larici con gli aghi dorati. L'inizio della cosiddetta "stagione morta", il mese di novembre, con le strade vuote. E poi, da inizio dicembre, l'arrivo di quella invernale con le luci di Natale e le piste da sci aperte. In due mesi e mezzo l'Alta Engadina cambia volto più volte. Ed è proprio in tale periodo che Andrea Membretti ha deciso di fermarsi in questa regione per la sua ricerca.

«È un periodo interessante quello della 'stagione morta', perché malgrado molte attività siano chiuse, è il momento in cui si incontrano più facilmente le persone del posto», ha spiegato il sociologo in un'intervista all'agenzia Keystone-ATS.

L'immigrazione tiene in piedi borghi e vallate
Membretti è ricercatore all'Università della Valle d'Aosta e docente di sociologia del territorio all'Università di Pavia. Da inizio ottobre, si trova a Sils in Engadina (GR) per fare luce su un fenomeno che lo tiene occupato da una decina d'anni: la migrazione verticale, ovvero il fenomeno che porta certe persone a lasciare la città per andare a vivere in montagna. «Nel 2015-2018 a seguito della crisi migratoria nel Nord Africa studiavamo piuttosto i migranti economici o i profughi che scappavano da conflitti. Da alcuni anni, soprattutto dopo la pandemia, la categoria di persone su cui stiamo focalizzando la ricerca sono coloro che scelgono di vivere la montagna. Non sono obbligati a spostarsi, ma hanno in mente un progetto di vita».

Negli ultimi cinquant'anni il movimento era inverso, ovvero dall'alto al basso, dalla montagna alla città. Ora questa migrazione viene controbilanciata da una classe sociale media che preferisce vivere in quota.

L'immigrazione è l'unico fattore che negli ultimi decenni ha tenuto in piedi la popolazione nelle Alpi. «L'anno scorso abbiamo pubblicato i dati dei saldi demografici sull'arco alpino italiano, nell'ambito della ricerca che coordino per la Convenzione delle Alpi. Nel complesso questo territorio non ha perso popolazione. E ciò è stato possibile esclusivamente perché c'è un fenomeno immigratorio, interno e internazionale», ha spiegato Membretti, aggiungendo che a gennaio verranno pubblicati i dati sull'andamento demografico su tutto l'arco alpino internazionale.

Le Alpi come rifugio climatico
Negli ultimi anni questa mobilità verso l'alto ha ricevuto un'ulteriore spinta dal cambiamento climatico. Le città sempre più bollenti e inquinate spingono una fetta della popolazione a cercare salvezza in quota. «La montagna è ritenuta un ambiente climaticamente più accogliente, ricco di natura, dove la qualità di vita è più alta e dove si trovano ancora certe tradizioni e valori», aggiunge Membretti. Le Alpi vengono così sempre più viste come un rifugio climatico e sociale, specialmente da chi ha le risorse economiche e culturali per trasferirvisi.

Ma si può veramente usare il termine «rifugio», pensando a ciò che è successo a Blatten, in Vallese, l'anno scorso o alle alluvioni che hanno colpito diverse regioni della Svizzera nell'estate del 2024? «C'è una contraddizione. La montagna è fragilizzata dall'impatto del cambiamento climatico ed è possibile che parte di questo territorio un giorno non sarà più abitabile», asserisce Membretti.

Un punto di vista che era stato sollevato, non senza critiche, anche dal think tank liberale Avenir Suisse. «Ci sono sicuramente singole valli e singoli insediamenti per i quali ci si deve chiedere se potranno essere mantenuti anche in futuro», aveva detto il responsabile della ricerca Lukas Rühli nell'estate del 2024.

Gli strumenti della ricerca
Membretti ha definito i nuovi abitanti delle regioni alpine i «nuovi montanari». Dopo essersi concentrato sugli Appennini, la Metromontagna padana (concetto territoriale e sociologico che descrive il legame stretto e continuo tra le grandi aree urbane e pianeggianti della Pianura Padana, in particolare i poli di Milano e Torino, e i territori montani e collinari vicini delle Alpi e degli Appennini), ma anche i Pirenei e i Carpazi, Membretti in collaborazione con l'Istituto di Ricerca sulla cultura grigionese, sta ricercando i «nuovi montanari» anche in Alta Engadina, più precisamente nella regione dei laghi da Maloja a Zuoz fino a Pontresina (GR).

«Mi interessa il fatto che in luoghi come questo, dove il mercato del lavoro è dettato dall'80% dal turismo e poi dall'edilizia, e dove l'accesso alla casa è molto difficile, ci siano comunque persone che riescono ad infilarsi nelle pieghe di un sistema abbastanza stretto, sviluppando qui il proprio progetto di vita».

Per tracciare il profilo delle persone che scelgono la montagna, Membretti si muove sul territorio e intervista diverse persone: dal fotografo che ha aperto uno studio a Pontresina a un manager milanese che gestisce alcune strutture ricettive. E poi c'è un questionario dal titolo «abitare la montagna oggi» riservato alle persone che negli scorsi cinque anni, ovvero a seguito della pandemia, sono venute ad abitare in Engadina. «Questo strumento è molto focalizzato sulla questione climatica, ovvero quanto abbia influenzato i nuovi abitanti a scegliere l'Alta Engadina per trasferirsi oppure quanto conta oggi il clima per restare».

La ricerca di Membretti usa così un approccio transdisciplinare, che intreccia la sociologia alla climatologia, la geografia economica allo sviluppo demografico.

Le case secondarie, da risorsa a ostacolo
Dalla ventina di interviste svolte finora il sociologo ha già individuato un fattore decisivo per lo sviluppo dell'Alta Engadina: il potere delle case secondarie. Una situazione particolarmente estrema secondo Membretti. «Quando si tratta di ristrutturare questi immobili per le aziende della regione sono una risorsa. Ma quando si tratta di abitarle si trasformano in un grande vincolo per lo sviluppo del territorio».

Da risorsa le case di vacanza si trasformano così in un ostacolo. «Se non si modifica questo equilibrio, a favore anche delle abitazioni principali, sarà difficile che possa esserci una migrazione verticale rilevante in questa regione. Una migrazione che potrebbe venire da famiglie che vogliono tornare a vivere qui o da lavoratori che mirano a stabilirsi più vicini al loro posto d'impiego, ma che hanno la capacità di spesa oggi necessaria per acquistare o affittare casa, ai prezzi iperbolici di mercato».

E qui il sociologo chiama in causa le amministrazioni locali e la mancanza o la scarsa incisività di normative macroregionali che affrontino la questione, che non si fa sentire solo in Engadina. «La popolazione locale, fatta prevalentemente da persone anziane, gioca sulla difensiva e vuole mantenere per sé le proprie risorse. È necessario che queste invece, anche con incentivi, vengano messe a disposizione delle giovani generazioni e delle loro nuove visioni. Il rischio è altrimenti che un territorio decada e diventi solo una piattaforma per il turismo o una grande residenza per anziani ricchi».

A un mese e mezzo dal suo arrivo in Alta Engadina, Andrea Membretti sembra già aver inquadrato la situazione. La prossima primavera è prevista la presentazione dei risultati della sua ricerca.

https://kulturforschung.ch/it/progetti/migrazioni-verticali-in-alta-engadina

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