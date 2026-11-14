Alla ricerca dei «nuovi montanari»

«È un periodo interessante quello della 'stagione morta', perché malgrado molte attività siano chiuse, è il momento in cui si incontrano più facilmente le persone del posto», ha spiegato il sociologo in un'intervista all'agenzia Keystone-ATS.

L'immigrazione tiene in piedi borghi e vallate

Membretti è ricercatore all'Università della Valle d'Aosta e docente di sociologia del territorio all'Università di Pavia. Da inizio ottobre, si trova a Sils in Engadina (GR) per fare luce su un fenomeno che lo tiene occupato da una decina d'anni: la migrazione verticale, ovvero il fenomeno che porta certe persone a lasciare la città per andare a vivere in montagna. «Nel 2015-2018 a seguito della crisi migratoria nel Nord Africa studiavamo piuttosto i migranti economici o i profughi che scappavano da conflitti. Da alcuni anni, soprattutto dopo la pandemia, la categoria di persone su cui stiamo focalizzando la ricerca sono coloro che scelgono di vivere la montagna. Non sono obbligati a spostarsi, ma hanno in mente un progetto di vita».