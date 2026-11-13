Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRIGIONI

La conciliazione fallisce: altra causa milionaria contro la BCG

L'azione legale da 600 milioni coinvolge la gestione di un investimento fiduciario e la disputa sugli obblighi delle banche.
La conciliazione fallisce: altra causa milionaria contro la BCG
Depositphotos (BalkansCat)
Fonte Sda Awp
di Redazione
La conciliazione fallisce: altra causa milionaria contro la BCG
L'azione legale da 600 milioni coinvolge la gestione di un investimento fiduciario e la disputa sugli obblighi delle banche.

COIRA - La Banca cantonale Grigione (BCG) e la sua controllata BZ Bank sono coinvolte in una causa milionaria. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, la controparte ha depositato un'azione legale presso il Tribunale distrettuale di Höfe. Lo ha comunicato venerdì sera l'istituto bancario grigionese.

Secondo la GKB, l'attore chiede un risarcimento di circa 600 milioni di franchi, accusando le due banche di aver violato i propri obblighi in relazione a un prodotto d'investimento gestito dalla BZ Bank.

In una nota, i due istituti ribadiscono di considerare le accuse «infondate» e respingono integralmente le richieste di risarcimento. Entrambi intendono difendere le proprie posizioni in tribunale.

A promuovere la causa è l'investitore Remo Stoffel, come aveva già confermato all'agenzia di stampa AWP, nel maggio 2026, una portavoce della sua società Priora Suisse.

Già giovedì CH Media aveva riferito dell'azione civile. Secondo quanto riportato dal gruppo editoriale, che cita l'atto di causa, Stoffel chiede circa 593 milioni di franchi alla GKB e altri 43 milioni alla controllata BZ Bank.

SVIZZERA
BCG e Remo Stoffel non raggiungono un accordo

La controversia sull'aumento di capitale
Al centro della disputa legale c'è un aumento di capitale effettuato nel gennaio 2024 da United Machining Solutions (UMS), azienda produttrice di macchine utensili acquisita nel 2018 da un gruppo di investitori guidato dal finanziere Martin Ebner.

Secondo CH Media, Stoffel aveva investito all'epoca circa 200 milioni di franchi, arrivando a detenere il 48% delle azioni. La BZ Bank amministrava le partecipazioni degli investitori a titolo fiduciario.

In occasione dell'aumento di capitale, stando alle ricostruzioni dei media, la società d'investimento Patinex, riconducibile a Ebner, avrebbe sottoscritto tutte le nuove azioni emesse, portando la propria partecipazione al 55%. Stoffel accusa la BZ Bank di non aver esercitato i diritti di opzione spettanti agli azionisti esistenti, permettendo così a Ebner di acquisire l'intero pacchetto di nuove azioni. Secondo l'investitore, questa decisione costituirebbe una violazione degli accordi sottoscritti.

Nel 2022 la GKB aveva acquistato da Martin e Rosmarie Ebner una partecipazione di maggioranza del 70% nella BZ Bank. Il restante 30% era inizialmente rimasto nelle mani della coppia. Dall'inizio del 2025, la Banca cantonale Grigione è diventata l'unica proprietaria dell'istituto.

Remo Stoffel è noto al grande pubblico soprattutto per l'acquisto delle Terme di Vals. L'imprenditore aveva inoltre fatto parlare di sé per il progetto di costruire una torre alta 381 metri.

GRIGIONI
Ecco chi c’è dietro la maxi denuncia contro la Banca Cantonale Grigione
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
banca cantonale grigionebz bankremo stoffel
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
14 ore
71
132

Ragazzo invalido nei pasticci

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
53

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
2 gior
10
59

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
1 gior

Ragazza di 19 anni investita

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
35
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
6 ore
40
93

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
2 gior
76

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
28

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
1 gior
70
58

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
29

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
5
55

San Martino «sei una figata»

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
1 gior
44
43

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
1 gior
20
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
1 gior
2
24

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
2 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
2 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuna combine, ma...»

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
1 gior
2
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
14 ore
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
21

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
2 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
2 gior
5
35

La nuova vita di Dario Bürgler

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
1
37

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
2 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
7 ore
17
23

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
1 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
1 gior
23
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
23 ore
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
8
38

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
11 ore

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
2 gior
2
24

Lugano accende il Natale

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
8 ore
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
125

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
10 ore

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
2 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
8 ore
54
57

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
1 gior
13
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
22 ore
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
1 gior
41
83

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
2 gior

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
46 sec

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori
LIVE
ARGOVIA
1 ora

Apprendista di 16 anni muore sul lavoro: cosa dice la legge sui carrelli elevatori

Filetti di pollo... alla listeria
LIVE
SVIZZERA
1 ora
7

Filetti di pollo... alla listeria

Cellulari e tablet vietati al ristorante: e se la tendenza arrivasse anche in Ticino?
LIVE
SVIZZERA
2 ore
7
32

Cellulari e tablet vietati al ristorante: e se la tendenza arrivasse anche in Ticino?

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
3 ore
2
19

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Black Friday, ci perdono sia i commercianti che i consumatori?
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
6

Black Friday, ci perdono sia i commercianti che i consumatori?

Il SIC cambia volto: nuova direzione e struttura più snella
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2

Il SIC cambia volto: nuova direzione e struttura più snella

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
4 ore
60

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Salario minimo di 5.000 franchi dopo l'apprendistato: la proposta dei sindacati
LIVE
SVIZZERA
4 ore
9
32

Salario minimo di 5.000 franchi dopo l'apprendistato: la proposta dei sindacati

Just Eat, la protesta si allarga: sciopero anche a San Gallo
LIVE
SVIZZERA
5 ore
4

Just Eat, la protesta si allarga: sciopero anche a San Gallo