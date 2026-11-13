La conciliazione fallisce: altra causa milionaria contro la BCG
L'azione legale da 600 milioni coinvolge la gestione di un investimento fiduciario e la disputa sugli obblighi delle banche.
L'azione legale da 600 milioni coinvolge la gestione di un investimento fiduciario e la disputa sugli obblighi delle banche.
COIRA - La Banca cantonale Grigione (BCG) e la sua controllata BZ Bank sono coinvolte in una causa milionaria. Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, la controparte ha depositato un'azione legale presso il Tribunale distrettuale di Höfe. Lo ha comunicato venerdì sera l'istituto bancario grigionese.
Secondo la GKB, l'attore chiede un risarcimento di circa 600 milioni di franchi, accusando le due banche di aver violato i propri obblighi in relazione a un prodotto d'investimento gestito dalla BZ Bank.
In una nota, i due istituti ribadiscono di considerare le accuse «infondate» e respingono integralmente le richieste di risarcimento. Entrambi intendono difendere le proprie posizioni in tribunale.
A promuovere la causa è l'investitore Remo Stoffel, come aveva già confermato all'agenzia di stampa AWP, nel maggio 2026, una portavoce della sua società Priora Suisse.
Già giovedì CH Media aveva riferito dell'azione civile. Secondo quanto riportato dal gruppo editoriale, che cita l'atto di causa, Stoffel chiede circa 593 milioni di franchi alla GKB e altri 43 milioni alla controllata BZ Bank.
La controversia sull'aumento di capitale
Al centro della disputa legale c'è un aumento di capitale effettuato nel gennaio 2024 da United Machining Solutions (UMS), azienda produttrice di macchine utensili acquisita nel 2018 da un gruppo di investitori guidato dal finanziere Martin Ebner.
Secondo CH Media, Stoffel aveva investito all'epoca circa 200 milioni di franchi, arrivando a detenere il 48% delle azioni. La BZ Bank amministrava le partecipazioni degli investitori a titolo fiduciario.
In occasione dell'aumento di capitale, stando alle ricostruzioni dei media, la società d'investimento Patinex, riconducibile a Ebner, avrebbe sottoscritto tutte le nuove azioni emesse, portando la propria partecipazione al 55%. Stoffel accusa la BZ Bank di non aver esercitato i diritti di opzione spettanti agli azionisti esistenti, permettendo così a Ebner di acquisire l'intero pacchetto di nuove azioni. Secondo l'investitore, questa decisione costituirebbe una violazione degli accordi sottoscritti.
Nel 2022 la GKB aveva acquistato da Martin e Rosmarie Ebner una partecipazione di maggioranza del 70% nella BZ Bank. Il restante 30% era inizialmente rimasto nelle mani della coppia. Dall'inizio del 2025, la Banca cantonale Grigione è diventata l'unica proprietaria dell'istituto.
Remo Stoffel è noto al grande pubblico soprattutto per l'acquisto delle Terme di Vals. L'imprenditore aveva inoltre fatto parlare di sé per il progetto di costruire una torre alta 381 metri.