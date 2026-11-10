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«Trattato come un mobile»

Yannick, 29 anni, è nato con la spina bifida. Sui social racconta con ironia le difficoltà quotidiane, le barriere architettoniche e la poca sensibilità di chi incontra.
«Trattato come un mobile»
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Yannick Siegrist di Aarau vive dalla nascita con la spina bifida, una malformazione della colonna vertebrale e del midollo spinale.
di 20min.ch | Lynn Sachs
«Trattato come un mobile»
Yannick, 29 anni, è nato con la spina bifida. Sui social racconta con ironia le difficoltà quotidiane, le barriere architettoniche e la poca sensibilità di chi incontra.

ARGOVIA - «Gisela, dà fastidio anche a me. Probabilmente già da un po' più di tempo rispetto a te». Yannick Siegrist risponde con ironia a una passeggera che sull'autobus guarda l'orologio e scuote la testa. Il motivo? Per consentire al 29enne di salire a bordo con la sedia a rotelle, l'autista deve aprire la rampa. «Ma capisco il tuo dolore, perché ora sei rimasta 14 secondi in più su questo autobus climatizzato per colpa mia», aggiunge in un video pubblicato sui social.

Dietro la battuta c'è una realtà con cui il giovane di Aarau deve confrontarsi quotidianamente. Non sempre, infatti, le persone mostrano comprensione nei confronti di chi ha una disabilità. Yannick ha scelto di raccontare questi episodi con ironia, anche quando le esperienze vissute sono tutt'altro che divertenti.

È nato con la spina bifida, una malformazione congenita della colonna vertebrale e del midollo spinale, conosciuta anche come «schiena aperta». Per anni è riuscito a camminare autonomamente, fino allo scorso aprile, quando un tumore benigno che premeva sui nervi del midollo spinale ha reso necessario un importante intervento chirurgico. Non era chiaro se sarebbe tornato a camminare. Per circa sei mesi ha quindi dovuto utilizzare la sedia a rotelle. Oggi riesce nuovamente a camminare, ma ha ancora bisogno delle stampelle.

«Mi ha semplicemente spostato di lato»
Tra gli episodi che ha deciso di condividere c'è quello vissuto al supermercato. Mentre aspettava la fidanzata con il carrello della spesa, un uomo ha cercato di passare. Anziché chiedergli di spostarsi, ha afferrato direttamente la carrozzina. «Invece di rivolgermi la parola, ha preso i manici della sedia a rotelle e mi ha spostato di lato», racconta a 20 Minuten. La sua reazione, affidata a un video, è stata sarcastica: «Scusa, non sapevo di far parte dell'arredamento del negozio».

Nemmeno camminare con le stampelle lo mette al riparo da comportamenti poco rispettosi. Nelle stazioni affollate, muoversi può diventare complicato. Una volta un passante lo ha urtato con tanta forza da farlo cadere. «Eppure si vede bene che non sto saldo sulle gambe», osserva.

«Volevo essere come tutti gli altri bambini»
La disabilità accompagna Yannick fin dall'infanzia. «Volevo semplicemente essere come tutti gli altri bambini», ricorda. Per questo cercava di non rinunciare alle occasioni per stare con gli amici, comprese le uscite serali. Ma spesso ne pagava le conseguenze il giorno successivo: mentre gli altri erano già pronti per nuove attività, lui rimaneva a casa, «come una mosca morta», a causa dei forti dolori alle gambe e alla schiena.

Ancora oggi la sua condizione richiede tempo ed energie. Tra il lavoro di disegnatore edile e la vita privata deve conciliare anche gli appuntamenti medici: una seduta di fisioterapia alla settimana, visite mensili dall'ortopedico e altri controlli. «È una sfida», ammette.

A complicare la quotidianità ci sono anche le barriere architettoniche. Nei centri storici molti negozi e servizi igienici non sono accessibili a chi utilizza una sedia a rotelle. Anche le scale prive di corrimano rappresentano un ostacolo per chi si sposta con le stampelle.

Un tema che conosce anche professionalmente. Come disegnatore edile, Yannick è consapevole dell'importanza di progettare spazi accessibili a tutti. «Sono già stati fatti molti passi avanti. Ma c'è sicuramente ancora margine di miglioramento». Tra gli esempi cita alcune stazioni di ricarica per auto elettriche: i parcheggi sono sufficientemente larghi, ma le colonnine si trovano su una superficie rialzata e non sono raggiungibili da chi è in sedia a rotelle. «Cose del genere le noto regolarmente e ovunque. Questo mi dà fastidio».

Raccontarsi per sensibilizzare
Dopo aver a lungo esitato a mettersi davanti alla telecamera, Yannick ha deciso, in seguito all'operazione, di raccontare apertamente la propria vita sui social media. Un'esperienza che gli ha permesso di rendersi conto di quanto poco molte persone sappiano sulle disabilità.

Con i suoi video non vuole soltanto intrattenere, ma anche informare e favorire una maggiore comprensione. Tra i messaggi che riceve, quelli che lo emozionano maggiormente arrivano dalle madri di bambini nati con la stessa malformazione. «Scrivono che i miei video le aiutano e quanto riescono a trarne. Messaggi del genere a volte mi commuovono fino alle lacrime».

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