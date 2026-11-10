«Trattato come un mobile»

È nato con la spina bifida, una malformazione congenita della colonna vertebrale e del midollo spinale, conosciuta anche come «schiena aperta». Per anni è riuscito a camminare autonomamente, fino allo scorso aprile, quando un tumore benigno che premeva sui nervi del midollo spinale ha reso necessario un importante intervento chirurgico. Non era chiaro se sarebbe tornato a camminare. Per circa sei mesi ha quindi dovuto utilizzare la sedia a rotelle. Oggi riesce nuovamente a camminare, ma ha ancora bisogno delle stampelle.

«Mi ha semplicemente spostato di lato»

Tra gli episodi che ha deciso di condividere c'è quello vissuto al supermercato. Mentre aspettava la fidanzata con il carrello della spesa, un uomo ha cercato di passare. Anziché chiedergli di spostarsi, ha afferrato direttamente la carrozzina. «Invece di rivolgermi la parola, ha preso i manici della sedia a rotelle e mi ha spostato di lato», racconta a 20 Minuten. La sua reazione, affidata a un video, è stata sarcastica: «Scusa, non sapevo di far parte dell'arredamento del negozio».