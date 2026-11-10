Abusi infantili, nasce la piattaforma Be Brave
La nuova iniziativa mira a dare voce ai sopravvissuti e promuovere cambiamenti legislativi concreti a livello federale.
BERNA - Oggi a Berna è stata presentata la piattaforma Be Brave Switzerland (letteralmente sii coraggioso - Svizzera) che intende riunire adulti vittime di abusi sessuali subiti durante l'infanzia e creare una commissione che promuova a livello legislativo federale la causa di questi sopravvissuti alla violenza, survivors nel gergo internazionale.
Il lancio ufficiale della rete si è tenuto oggi a Berna, indica Be Brave Switzerland in un comunicato. La piattaforma elvetica fa parte dell'iniziativa internazionale Brave Movement (movimento coraggioso) ed è nata in collaborazione con l'associazione vallesana LagopAid. Il suo obiettivo principale è la creazione di una commissione composta esclusivamente di persone che sono state esse stesse vittime.
Il Brave Movement è un'iniziativa globale, lanciata nel febbraio 2022, guidata direttamente da sopravvissuti per porre fine alla violenza sessuale contro i minori; dal canto suo l'associazione LagopAid offre spazi d'ascolto e gruppi di parola per i survivors e per il loro entourage.
«Da decenni si parla delle vittime senza che queste siano presenti. Sono loro a conoscere meglio di chiunque altro le carenze del sistema, perché le hanno vissute in prima persona. Ciò che chiedono non è compassione: è un posto al tavolo dove si decidono le leggi», dice a Keystone-ATS Sophie Juliette In Albon, presidente di LagopAid e fondatrice di Be Brave Switzerland (i promotori della piattaforma usano anche la grafia BeBrave Switzerland).
«Il nostro obiettivo è reclutare i sopravvissuti disposti a parlare e a svolgere lobbismo in parlamento», afferma l'esperta nella lotta contro la violenza sui minori. Essi formuleranno le loro raccomandazioni per migliorare i sistemi di protezione dell'infanzia.
Le persone che desiderano mantenere l'anonimato potranno comunque esprimere la propria opinione all'interno della commissione in qualità di membri passivi, precisa In Albon.
Chiesti dati attualizzati
Una ragazza su cinque e un ragazzo su dodici hanno subito abusi sessuali con contatto fisico prima di raggiungere l'età adulta, scrive Be Brave Switzerland citando l'ultimo studio in materia per la Svizzera, che risale al 2012. «Queste cifre rappresentano solo la punta dell'iceberg. A livello mondiale, ogni secondo tre ragazze e due ragazzi sarebbero vittime di abusi sessuali», aggiunge In Albon.
La piattaforma chiede quindi, in via prioritaria, un nuovo studio nazionale che venga aggiornato regolarmente per disporre di dati affidabili sulla portata del fenomeno nella Confederazione.
Tra le altre richieste della rete figura una formazione obbligatoria in materia di ascolto delle vittime per i professionisti dei settori della giustizia, dell'istruzione e della sanità. «In molti ambiti, gli operatori non sono preparati ad ascoltare le testimonianze dei sopravvissuti, così come del resto il grande pubblico», sottolinea la specialista della protezione dell'infanzia.
«Mi ci sono voluti anni per riuscire a raccontare ciò che avevo vissuto. In tutto quel tempo, nessuno mi ha chiesto cosa avrebbe potuto proteggermi», testimonia nel comunicato l'ex Miss Svizzera Sarah Briguet, cofondatrice di LagopAid.
Ruolo della commissione da precisare
Resta ancora da definire la forma che assumerà la partecipazione istituzionale dei sopravvissuti, senza precedenti in Svizzera, così come il numero dei membri della commissione. Il momento per questa iniziativa è propizio perché alle Camere federali si discutono diversi temi legati alla questione.
Altrove in Europa le testimonianze dei survivors hanno già fatto evolvere il dibattito: in Francia, la Commissione indipendente sull'incesto e le violenze sessuali inflitte ai bambini ha raccolto decine di migliaia di testimonianze e formulato raccomandazioni all'attenzione del governo.
Be Brave Switzerland è la ventesima piattaforma che fa capo al Brave Movement. Quest'ultimo, che riunisce oltre 800 membri in più di 80 paesi, ha contribuito a promuovere cambiamenti politici a favore della sicurezza dei bambini e degli adolescenti, sia in rete che nel mondo reale.