Abusi infantili, nasce la piattaforma Be Brave

Il Brave Movement è un'iniziativa globale, lanciata nel febbraio 2022, guidata direttamente da sopravvissuti per porre fine alla violenza sessuale contro i minori; dal canto suo l'associazione LagopAid offre spazi d'ascolto e gruppi di parola per i survivors e per il loro entourage.

«Da decenni si parla delle vittime senza che queste siano presenti. Sono loro a conoscere meglio di chiunque altro le carenze del sistema, perché le hanno vissute in prima persona. Ciò che chiedono non è compassione: è un posto al tavolo dove si decidono le leggi», dice a Keystone-ATS Sophie Juliette In Albon, presidente di LagopAid e fondatrice di Be Brave Switzerland (i promotori della piattaforma usano anche la grafia BeBrave Switzerland).