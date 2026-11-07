Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
Il racconto del proprietario dell'abitazione sfondata nella notte da un 21enne, a bordo di una Mercedes e in fuga dalla polizia.
Il racconto del proprietario dell'abitazione sfondata nella notte da un 21enne, a bordo di una Mercedes e in fuga dalla polizia.
ANDWIL - Un'auto che sfonda la facciata di una casa e finisce dritta in cucina, una coppia svegliata nel cuore della notte e un'abitazione che ora rischia di crollare. È il bilancio di una fuga dalla polizia finita fuori controllo ad Andwil, nel Canton San Gallo. Al volante un 21enne, rimasto gravemente ferito. Per i proprietari della casa, scampati per un soffio alla tragedia, sono stati attimi di terrore.
«Mia moglie ha avuto degli angeli custodi», racconta il proprietario della casa a 20 Minuten. Poco prima delle 3 di sabato mattina, la coppia è stata svegliata di soprassalto: un'auto ha sfondato le finestre, finendo dritta in cucina.
«Non gliene faccio una colpa»
Per la donna, l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. «Stava scendendo le scale. Due minuti dopo sarebbe stata in cucina», racconta il marito, svegliato dalle sue urla. Nonostante lo shock, l'uomo non se la prende con il conducente ventunenne. «Non gliene faccio una colpa. Tutti hanno un momento di debolezza ogni tanto».
Con l'ingresso bloccato dall'impatto, la coppia è stata costretta a uscire di casa passando da una finestra. Nel giro di un'ora, il Comune ha organizzato un alloggio di emergenza. «Sono rimasto molto colpito dalla rapidità con cui è successo tutto», racconta l'uomo.
I due residenti sono poi riusciti a recuperare dalla casa gli effetti personali più importanti, tra cui passaporti, carte di credito e documenti d'identità. Con ogni probabilità dovranno trascorrere circa otto settimane in un alloggio temporaneo. «È scomodo, ma non è la fine del mondo».
Cos'è successo
Ma come si è arrivati all'incidente? Poco dopo le 2.35 (di sabato), una pattuglia della polizia cantonale di San Gallo ha cercato di fermare un automobilista a Gossau. Il ventunenne svizzero ha però ignorato l'alt degli agenti, fuggendo in direzione di Andwil.
Secondo la polizia, durante la fuga il giovane ha commesso diverse infrazioni al codice della strada, viaggiando a velocità eccessiva. Nei pressi dell'officina del villaggio di Andwil, ha urtato il marciapiede sulla destra, perdendo il controllo della sua Mercedes. L'auto ha attraversato entrambe le corsie, sfondato una siepe e la facciata di una casa, terminando la corsa in cucina.
Ammanettato anche se ferito
Il ventunenne è rimasto gravemente ferito, ma secondo la polizia è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. Inizialmente i soccorritori lo hanno ammanettato. La polizia cantonale, interpellata in merito, ha spiegato che si tratta della procedura standard per chi si sottrae a un controllo. Quando gli agenti si sono accorti delle sue condizioni di salute, il giovane è stato trasportato in ospedale senza manette.
Resta da chiarire se il ventunenne fosse idoneo alla guida al momento dell'incidente. La polizia ha disposto esami del sangue e delle urine e gli ha ritirato la patente. Secondo la Cantonale, la Mercedes era regolarmente immatricolata e non risultava rubata.
L'impatto - come detto - ha provocato gravi danni all'abitazione, che ora rischia di crollare. Prima di poter recuperare l'auto, rimasta incastrata nella struttura, i pompieri hanno dovuto puntellare l'edificio e tagliare il veicolo.