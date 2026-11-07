Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Ammanettato anche se ferito

Il ventunenne è rimasto gravemente ferito, ma secondo la polizia è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. Inizialmente i soccorritori lo hanno ammanettato. La polizia cantonale, interpellata in merito, ha spiegato che si tratta della procedura standard per chi si sottrae a un controllo. Quando gli agenti si sono accorti delle sue condizioni di salute, il giovane è stato trasportato in ospedale senza manette.

Resta da chiarire se il ventunenne fosse idoneo alla guida al momento dell'incidente. La polizia ha disposto esami del sangue e delle urine e gli ha ritirato la patente. Secondo la Cantonale, la Mercedes era regolarmente immatricolata e non risultava rubata.