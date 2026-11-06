Occhio al flash, quella foto ti costa cara

In totale, dal 9 al 15 novembre sono previsti poco più di una ventina di rilevamenti della velocità mobili. Il grosso dei radar sarà in azione nel Sopraceneri, in particolare nel Bellinzonese (Gudo, Castione, Preonzo, Giubiasco, Cadenazzo, Bellinzona e Carasso) e nel Locarnese (Minusio, Magadino, Losone, Tegna, Locarno e Avegno), mentre si contano sulle dita di una mano quelli nelle valli: due in Leventina (Ambrì e Lavorgo) e uno solo in Vallemaggia (Gordevio).