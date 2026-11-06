Occhio al flash, quella foto ti costa cara
I controlli della velocità annunciati sulle strade ticinesi per la settimana dal 9 al 15 novembre
D'abitudine, per una foto ci si mette in posa e si sorride. Ma se a scattare sono questi flash, con ogni probabilità ci sarà ben poco da ridere. Stiamo parlando, come ogni venerdì, dei controlli radar che ci attendono la prossima settimana sulle strade ticinesi.
In totale, dal 9 al 15 novembre sono previsti poco più di una ventina di rilevamenti della velocità mobili. Il grosso dei radar sarà in azione nel Sopraceneri, in particolare nel Bellinzonese (Gudo, Castione, Preonzo, Giubiasco, Cadenazzo, Bellinzona e Carasso) e nel Locarnese (Minusio, Magadino, Losone, Tegna, Locarno e Avegno), mentre si contano sulle dita di una mano quelli nelle valli: due in Leventina (Ambrì e Lavorgo) e uno solo in Vallemaggia (Gordevio).
Solo una manciata saranno invece i controlli mobili in agenda per il Sottoceneri. Quattro località nel Luganese (Vezia, Arbostora, Cernesio e Massagno) e una soltanto per il Mendrisiotto (Chiasso).
Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche quattro rilevamenti della velocità semi-stazionari a Giubiasco, Cugnasco, Serocca d'Agno e San Pietro. Come di consueto, lo ricordiamo, sono esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come quelli effettuati sulla rete autostradale.