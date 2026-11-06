Travi incandescenti e in fiamme, i pompieri domano il rogo
Ingenti danni a un edificio che ospita anche un ristorante
VAL DA CAMP - Un incendio è divampato giovedì in un complesso di edifici a Val da Camp, causando ingenti danni materiali. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
L'allarme è scattato poco prima delle 11, quando alla centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni è giunta una segnalazione di fumo che fuoriusciva dal tetto del complesso, all'interno del quale si trova anche un ristorante.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Poschiavo con 11 militi. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno constatato la presenza di diverse travi incandescenti e in fiamme nella zona della struttura portante del tetto.
L'incendio è stato domato poco dopo le 17, quando le forze d'intervento hanno potuto dare il via libera. Nonostante gli ingenti danni subiti dall'edificio, al momento non è ancora possibile quantificarne l'entità.
La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'incendio.