Travi incandescenti e in fiamme, i pompieri domano il rogo

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Poschiavo con 11 militi. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno constatato la presenza di diverse travi incandescenti e in fiamme nella zona della struttura portante del tetto.

L'incendio è stato domato poco dopo le 17, quando le forze d'intervento hanno potuto dare il via libera. Nonostante gli ingenti danni subiti dall'edificio, al momento non è ancora possibile quantificarne l'entità.