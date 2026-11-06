Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Un altro punto riguarda l'assistenza concretamente garantita agli ospiti. I firmatari chiedono quali forme di sostegno e vigilanza siano previste e a che punto sia l'approfondimento delle alternative annunciato dal Municipio a luglio. L'obiettivo indicato è quello di creare o potenziare, in collaborazione con il Cantone e gli enti specializzati, strutture intermedie capaci di offrire un accompagnamento adeguato.