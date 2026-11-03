Scontro drammatico, morto Jesús de Miguel

La conferma della morte è arrivata direttamente dal suo club, il Tenerife, che con un comunicato ufficiale ha voluto raccontare la propria tristezza e stringersi attorno ai cari dello sfortunato giocatore.

"Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e increduli che sia vero, CD Tenerife annuncia la tragica scomparsa, avvenuta martedì 3 novembre 2026 alle ore 8:00, di Jesús de Miguel Alameda - ha scritto la società spagnola - Non ci sono parole di conforto; non c'è assolutamente nulla che possa attenuare questa immensa tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia in lutto, ai suoi cari, a tutta Tenerife che oggi piange questa crudele perdita. La famiglia di Jesús de Miguel è grata per ogni singola espressione di sostegno ricevuta e chiede, dal profondo del cuore, il massimo rispetto per la propria privacy in questo momento terribile."