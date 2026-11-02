Fazzini, Riat e Baragano cedono il posto
Jan Cadieux corre ai ripari: chiamati Frick, Alge e Simic.
Scelta la Svizzera per l’Euro Hockey Tour.
Jan Cadieux corre ai ripari: chiamati Frick, Alge e Simic.
Scelta la Svizzera per l’Euro Hockey Tour.
Jan Cadieux deve rinunciare al difensore Iñaki Baragano e ai due attaccanti Luca Fazzini e Damien Riat per il primo torneo dell'Euro Hockey Tour 2026/2027. Per sostituirli sono stati convocati Lukas Frick (Davos), Mats Alge (Berna) e Axel Simic (Losanna). Per Mats Alge, 23 anni, si tratta della prima convocazione nella Nazionale maggiore. La Svizzera aprirà il suo trittico di partite giovedì 5 novembre contro la Finlandia.
La rosa aggiornata
Portieri: Sandro Aeschlimann (Davos), Ludovic Waeber (Friborgo).
Difensori: Rodwin Dionicio (Berna), Dominik Egli (Davos), Lukas Frick (Davos), Tobias Geisser (Zugo), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurigo), Christian Marti (Zurigo), Jan Schwendeler (Zurigo), Maximilian Streule (Friborgo).
Attaccanti: Mats Alge (Berna), Dario Allenspach (Langnau), Sven Andrighetto (Zurigo), Christoph Bertschy (Friborgo), Keanu Derungs (Kloten), Grégory Hofmann (Zugo), Ken Jäger (Davos), Tino Kessler (Davos), Philipp Kurashev (Losanna), Denis Malgin (Zurigo), Miles Müller (Ambri), Valentin Nussbaumer (Davos), Jamiro Reber (Friborgo), Sven Senteler (Zugo), Axel Simic (Losanna).