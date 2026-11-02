Fazzini, Riat e Baragano cedono il posto

Jan Cadieux deve rinunciare al difensore Iñaki Baragano e ai due attaccanti Luca Fazzini e Damien Riat per il primo torneo dell'Euro Hockey Tour 2026/2027. Per sostituirli sono stati convocati Lukas Frick (Davos), Mats Alge (Berna) e Axel Simic (Losanna). Per Mats Alge, 23 anni, si tratta della prima convocazione nella Nazionale maggiore. La Svizzera aprirà il suo trittico di partite giovedì 5 novembre contro la Finlandia.