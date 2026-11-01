Serie A
PROMOTION LEAGUE
Un buon Bellinzona non basta
I granata sono stati sconfitti 1-0 dal Bulle.
TiPress
Un buon Bellinzona non basta
I granata sono stati sconfitti 1-0 dal Bulle.
BELLINZONA - Il Bellinzona non è riuscito ad allungare a tre la striscia di risultati utili consecutiva. Dopo il successo sul Brühl e il pareggio con il Lugano U21, i granata sono caduti in casa al cospetto del Bulle, ora nuova capolista del campionato di Promotion League.
Protagonisti di una buona gara, i ticinesi sono stati puniti al 62' da Tony Romain Robert. Un gol al quale il generoso ACB non ha saputo replicare.
Nella giornata di ieri da segnalare l'1-1 del Paradiso contro il Bienne e la netta sconfitta per 6-1 del Lugano U21 contro i pari età dello Zurigo.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT