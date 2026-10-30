Senza salario e senza diritti

Essere una contadina non nasconde solo rischi.

«Anche gratificazioni. E infatti noi vogliamo fare passare un messaggio positivo. La donna contadina sposa una filosofia di vita sana. E se ha intesa col compagno può avere una quotidianità parecchio flessibile, in cui ci si suddivide oneri e piaceri».

Intanto si parla sempre più dello stress dei contadini. Le donne non ne sono immuni.

«No. Però forse sono più portate a chiedere aiuto. Solitamente hanno anche una rete sociale più ampia rispetto al maschio. È chiaro che debiti, accumulo di burocrazia e pressioni colpiscono tutti indistintamente. Creando amarezza».