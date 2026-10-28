«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

«Mi trovavo nel corridoio e sono volato via»

Anche l’emittente spagnola Onda Cero ha raccolto le testimonianze di chi è riuscito a sopravvivere. Un uomo partito da Madrid ha raccontato che, circa cinque minuti prima dello scontro, il treno si era fermato. Poco dopo, un colpo impressionante ha sconvolto il convoglio.

«È stato fortissimo. Mi trovavo nel corridoio e sono volato via», ha riferito. Nel suo vagone, ha aggiunto, ci sono state delle vittime. A pochi sedili di distanza, una persona era rimasta schiacciata da una grossa barra di ferro. «Alla fine siamo riusciti ad aprire la porta e a uscire», ha raccontato. Alcuni avevano riportato ferite alle gambe e sospette fratture, ma sono riusciti comunque ad allontanarsi.