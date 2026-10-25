Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
Le fatiche europee si fanno sentire, ma gli uomini di Croci-Torti rispondono con un cinismo spietato e centrano un’altra vittoria pesante e il 21esimo risultato utile consecutivo.
Le fatiche europee si fanno sentire, ma gli uomini di Croci-Torti rispondono con un cinismo spietato e centrano un’altra vittoria pesante e il 21esimo risultato utile consecutivo.
|1
|Niklas Steffen
|47
|Fabio Fehr
|54
|Louis Passavant 46'
|5
|Nicolas Buergy
|18
|Tom Strannegard
|70
|Nils Reichmuth 81'
|16
|Justin Roth
|13
|Nassim Zoukit
|30
|Nico Maier 73'
|96
|Brighton Labeau 81'
|9
|Furkan Dursun 65'
|52
|Adam Ilic 81'
|17
|Ashvin Balaruban
|37
|Lucien Dahler
|20
|Riccardo Braschi 81'
|26
|Noah Christofferson 65'
|14
|Mattias Kaeit 46'
|15
|Patrik Kristal 73'
|80
|Simon Lengen
|25
|Tim Spycher
|David Von Ballmoos
|16
|Lars Lukas Mai
|17
|46' Damian Kelvin
|4
|Hannes Delcroix
|3
|Behruzjon Karimov
|2
|83' Uran Bislimi
|25
|Anto Grgic
|8
|Yanis Cimignani
|21
|60' Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
|73' Kevin Behrens
|91
|46' Elias Pihlstrom
|24
|73' Albian Ajeti
|9
|Felix Gebhard
|28
|46' Daniel Dos Santos
|27
|46' Mattia Zanotti
|46
|60' Martim Marques
|26
|Ezgjan Alioski
|7
|Beckham Castro
|22
|Joel Bichsel
|18
|83' Ahmed Kendouci
|14
THUN - Reduce dal convincente successo in terra iberica e ancora imbattuto in stagione, il Lugano si presentava sul campo del Thun a caccia del 21esimo risultato utile consecutivo. Meglio ancora se con una vittoria, che avrebbe permesso ai bianconeri di riportare a sei punti il vantaggio sullo Young Boys, vittorioso ieri sera per 2-0 sul San Gallo. Missione compiuta: al Visana Stadion la squadra di Croci-Torti si impone per 3-2 e conquista la quarta vittoria consecutiva contro i campioni svizzeri in carica.
Dopo una fase iniziale di studio, al 15' arriva il primo squillo del Thun. La conclusione di Maier costringe von Ballmoos a un intervento tutt'altro che semplice. Il Lugano, forse appesantito dalle fatiche europee, fatica a trovare ritmo e lascia l'iniziativa ai padroni di casa. La pressione bernese, favorita anche da diversi calci d'angolo, non dà però frutti. E alla prima vera occasione sono i bianconeri a colpire: Delcroix pesca Moncada con un lancio perfetto, l'attaccante si presenta solo davanti a Steffen e lo supera con freddezza. Inizialmente annullata per fuorigioco, la rete viene convalidata dopo il controllo del VAR.
La gioia ticinese dura però pochissimo. La difesa bianconera va in confusione, il Thun manovra indisturbato in area e, dopo una prima parata di von Ballmoos su Labeau, Zoukit è il più rapido a ribadire in rete. Si va così al riposo sull'1-1. Al rientro dagli spogliatoi, il Lugano cambia marcia e dopo appena quattro minuti torna in vantaggio. A firmare il 2-1 è Bislimi, con un destro dalla distanza potente ma centrale che sorprende clamorosamente Steffen. Il portiere bernese si lascia sfuggire il pallone da sotto i guantoni e la sfera rotola lentamente in rete. Una papera che costa carissima al Thun.
Al 57' Moncada, ancora una volta sul filo del fuorigioco, ha l'occasione per chiudere i conti, ma il suo sinistro incrociato sfiora il palo. Un minuto dopo l'honduregno ci riprova, trovando stavolta la risposta di Steffen. È l'ultimo squillo del 18enne, sostituito poco dopo da Marques. Croci-Torti comincia a pensare alla gestione del vantaggio, anche perché il Thun nella ripresa non riesce praticamente mai a impensierire von Ballmoos.
Il Lugano non è lucidissimo e le fatiche europee si fanno sentire. Eppure, anche senza la consueta brillantezza, i bianconeri si confermano cinici. Croci-Torti richiama un Behrens impalpabile e inserisce Ajeti. Una mossa azzeccata: appena tre minuti dopo il suo ingresso, l'ex attaccante del Basilea firma il 3-1. Il lancio lungo di Mai sorprende la retroguardia bernese, Ajeti si invola verso la porta e batte Steffen in uscita. All'88', però, un rigore concesso da Turkes in maniera alquanto generosa e trasformato dal neoentrato Braschi riapre incredibilmente la partita. L'assalto finale del Thun non produce però il pareggio. E così, pur senza incantare, il Lugano conquista un'altra vittoria pesante. I bianconeri colpiscono nei momenti decisivi, allungano la propria striscia positiva e tengono a distanza lo Young Boys.
THUN - LUGANO 2-3 (1-1)
Reti: 34' Moncada 0-1, 37' Zoukit 1-1, 49' Bislimi 1-2, 76' Ajeti 1-3, 88' Braschi 2-3 (rig.).
THUN - Steffen; Fehr, Passavant (46' Passavant), Burgy, Strannegard; Reichmuth (81' Ilic), Roth, Zoukit, Maier; Labeau (81' Braschi), Dursun (65' Christoffersson).
LUGANO - von Ballmoos; Delcroix, Kelvin (46' Zanotti), Mai; Cimignani, Grgic, Bislimi (84' Kendouci), Karimov; Pihlstrom (46' Dos Santos), Behrens (73' Ajeti), Moncada (60' Marques).
Note: Visana Stadion. Ammoniti: 38' Pihlstrom, 45' Kelvin, 52' Maier, 85' Fehr.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|11
|31
|10
|1
|0
|34
|9
|25
|2
|Young Boys
|11
|25
|7
|4
|0
|35
|18
|17
|3
|Sion
|10
|19
|6
|1
|3
|23
|17
|6
|4
|Zurigo
|11
|17
|5
|2
|4
|20
|23
|-3
|5
|Servette
|11
|16
|5
|1
|5
|16
|14
|2
|6
|S.Gallo
|11
|16
|5
|1
|5
|17
|21
|-4
|7
|Basilea
|10
|13
|4
|1
|5
|17
|20
|-3
|8
|Lucerna
|11
|12
|3
|3
|5
|18
|24
|-6
|9
|Thun
|11
|10
|3
|1
|7
|19
|30
|-11
|10
|Vaduz
|11
|9
|3
|0
|8
|22
|23
|-1
|11
|Grasshopper
|10
|8
|2
|2
|6
|13
|26
|-13
|12
|FC Lausanne-Sport
|10
|6
|1
|3
|6
|7
|16
|-9