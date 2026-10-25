Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

La gioia ticinese dura però pochissimo. La difesa bianconera va in confusione, il Thun manovra indisturbato in area e, dopo una prima parata di von Ballmoos su Labeau, Zoukit è il più rapido a ribadire in rete. Si va così al riposo sull'1-1. Al rientro dagli spogliatoi, il Lugano cambia marcia e dopo appena quattro minuti torna in vantaggio. A firmare il 2-1 è Bislimi, con un destro dalla distanza potente ma centrale che sorprende clamorosamente Steffen. Il portiere bernese si lascia sfuggire il pallone da sotto i guantoni e la sfera rotola lentamente in rete. Una papera che costa carissima al Thun.

Al 57' Moncada, ancora una volta sul filo del fuorigioco, ha l'occasione per chiudere i conti, ma il suo sinistro incrociato sfiora il palo. Un minuto dopo l'honduregno ci riprova, trovando stavolta la risposta di Steffen. È l'ultimo squillo del 18enne, sostituito poco dopo da Marques. Croci-Torti comincia a pensare alla gestione del vantaggio, anche perché il Thun nella ripresa non riesce praticamente mai a impensierire von Ballmoos.