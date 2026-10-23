Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato domenica scorsa, e ieri - giovedì - il gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L’ipotesi di reato contestata è quella di devastazione e saccheggio, in concorso con altre persone, fra cui tre minorenni.

Durante l’udienza di convalida, il 18enne di Mendrisio ha raccontato di essersi recato nei pressi di piazza Cordusio con un amico dopo aver appreso attraverso i social network che era prevista una manifestazione. Una volta arrivato, avrebbe visto alcune persone sfondare la vetrina del Decathlon. A quel punto, ha riferito, si sarebbe «accodato» alla folla che stava entrando nel negozio.