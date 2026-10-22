Grande successo per la festa dei tifosi: il futuro biancoblù può contare su una base forte
La festa si è tenuta sabato scorso prima della sfida casalinga contro il Ginevra
AMBRÌ - Una grande dimostrazione di attaccamento ai colori biancoblù e di sostegno concreto al futuro del club. La festa dei tifosi, organizzata sabato 17 ottobre nel capannone esterno della Gottardo Arena, prima e dopo la partita contro il Ginevra, è stata un successo. L’iniziativa, organizzata dalla GBB, dall’Interclub, dal Gruppo di Sostegno e dai Donatoren dell’HCAP con l’obiettivo di promuovere la sottoscrizione di azioni della società, ha permesso di raggiungere un risultato significativo.
La giornata ha permesso di sottoscrivere 800 azioni per un totale di 60'000 CHF. Il risultato testimonia la forza della comunità biancoblù e la capacità dei suoi sostenitori di mobilitarsi per il futuro dell’Ambrì. La giornata ha unito convivialità, passione e impegno, trasformando il successo della festa in un contributo concreto alla società.
L’HCAP «desidera ringraziare di cuore tutti gli organizzatori della giornata, i tifosi e tutti i volontari che hanno contribuito alla sua riuscita. Un esempio concreto di come la passione per l’Ambrì possa tradursi in un progetto condiviso a beneficio del futuro del club».