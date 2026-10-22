Grande successo per la festa dei tifosi: il futuro biancoblù può contare su una base forte

AMBRÌ - Una grande dimostrazione di attaccamento ai colori biancoblù e di sostegno concreto al futuro del club. La festa dei tifosi, organizzata sabato 17 ottobre nel capannone esterno della Gottardo Arena, prima e dopo la partita contro il Ginevra, è stata un successo. L’iniziativa, organizzata dalla GBB, dall’Interclub, dal Gruppo di Sostegno e dai Donatoren dell’HCAP con l’obiettivo di promuovere la sottoscrizione di azioni della società, ha permesso di raggiungere un risultato significativo.