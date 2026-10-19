L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve
Dopo un inizio settimana grigio, tra martedì e mercoledì sono attese precipitazioni anche abbondanti e un calo delle temperature. Giovedì torna il sole, ma il weekend resta incerto.
Dopo un inizio settimana grigio, tra martedì e mercoledì sono attese precipitazioni anche abbondanti e un calo delle temperature. Giovedì torna il sole, ma il weekend resta incerto.
LOCARNO / ZURIGO - L'autunno sembra essere finalmente arrivato. Almeno stando alla domenica appena trascorsa e alle prime ore di lunedì caratterizzate da grigiume, umidità e piogge. Un andamento che si osserverà anche nelle prossime giornate, almeno fino a metà settimana.
A cambiare le condizioni meteorologiche sarà un fronte freddo in arrivo da ovest, che porterà nuvole, precipitazioni e un calo delle temperature. Se in Ticino la pioggia si farà sentire soprattutto tra martedì e mercoledì, anche nella Svizzera interna il sole faticherà a farsi largo. E per il fine settimana, almeno per ora, le prospettive non sono delle migliori.
Dalla nebbia alla pioggia
Lunedì a nord delle Alpi si è svegliata avvolta dalla nebbia, con poche possibilità di vedere il sole soprattutto nella Svizzera centrale e sull'Altopiano. In montagna, invece, le condizioni sono decisamente migliori. Secondo il meteorologo Michael Eichmann di Meteo News, citato da Blick, il limite superiore della nebbia si situa tra i 1'300 e i 1'500 metri.
Martedì il limite scenderà attorno ai 1'000 metri e le possibilità di dissoluzione della nebbia saranno maggiori. Ma sarà una tregua parziale: «Un fronte freddo si avvicina lentamente da ovest», avverte Eichmann, e il grigiore della nebbia lascerà progressivamente spazio a quello delle nuvole. A nord delle Alpi le temperature si manterranno tra i 12 e i 14 gradi, mentre nelle regioni interessate dal favonio potranno raggiungere i 20 gradi. In Ticino, invece, sono attese precipitazioni dal pomeriggio, più frequenti e in parte abbondanti dalla serata e durante la notte. Il limite delle nevicate si situerà attorno ai 2'600 metri.
Mercoledì la pioggia dominerà la scena su entrambi i versanti delle Alpi. In Ticino sono previste precipitazioni frequenti e probabilmente abbondanti, in attenuazione in serata. Anche a nord le temperature scenderanno, attestandosi tra i 10 e i 12 gradi. Il limite delle nevicate sarà in calo: secondo Eichmann, mercoledì sera si collocherà tra i 1'600 e i 1'800 metri, per scendere ulteriormente nella notte su giovedì, potenzialmente fino a 1'200 metri. A quel punto, tuttavia, le precipitazioni dovrebbero essere soltanto deboli.
Giovedì torna il sole, ma il weekend resta incerto
Giovedì porterà una breve tregua. Un temporaneo aumento della pressione favorirà condizioni più soleggiate, soprattutto sull'Altopiano, dove potrebbe essere la giornata migliore della settimana. Anche in Ticino è atteso un miglioramento, con tempo in prevalenza soleggiato e temperature massime attorno ai 19 gradi, favorite dal favonio. Verso sera, però, nuove nuvole arriveranno da ovest.
Da venerdì il tempo tornerà variabile, con possibili deboli precipitazioni in Ticino e condizioni a tratti piovose e ventose a nord delle Alpi. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 15 gradi al Sud e tra i 10 e i 13 gradi nella Svizzera interna.
Anche il fine settimana resta incerto. In Ticino sono attese condizioni almeno in parte soleggiate e generalmente asciutte sabato, mentre domenica l'evoluzione è ancora da confermare. A nord, invece, il tempo potrebbe rimanere variabile, con pioggia e vento. Il consiglio di Eichmann, guardando al weekend, è quindi di «programmare qualche attività al chiuso».