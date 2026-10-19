L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve

Dalla nebbia alla pioggia

Lunedì a nord delle Alpi si è svegliata avvolta dalla nebbia, con poche possibilità di vedere il sole soprattutto nella Svizzera centrale e sull'Altopiano. In montagna, invece, le condizioni sono decisamente migliori. Secondo il meteorologo Michael Eichmann di Meteo News, citato da Blick, il limite superiore della nebbia si situa tra i 1'300 e i 1'500 metri.

Martedì il limite scenderà attorno ai 1'000 metri e le possibilità di dissoluzione della nebbia saranno maggiori. Ma sarà una tregua parziale: «Un fronte freddo si avvicina lentamente da ovest», avverte Eichmann, e il grigiore della nebbia lascerà progressivamente spazio a quello delle nuvole. A nord delle Alpi le temperature si manterranno tra i 12 e i 14 gradi, mentre nelle regioni interessate dal favonio potranno raggiungere i 20 gradi. In Ticino, invece, sono attese precipitazioni dal pomeriggio, più frequenti e in parte abbondanti dalla serata e durante la notte. Il limite delle nevicate si situerà attorno ai 2'600 metri.