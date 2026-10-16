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Denner rinuncia agli aumenti salariali, ma raddoppia lo sconto ai dipendenti

Denner rafforza i benefit con nuove promozioni mensili e maggiori agevolazioni, mantenendo i salari minimi sopra la media del settore
Denner rinuncia agli aumenti salariali, ma raddoppia lo sconto ai dipendenti
20min/Marvin Ancian
Denner quest'anno non aumenta i salari in modo generale.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
Denner rinuncia agli aumenti salariali, ma raddoppia lo sconto ai dipendenti
Denner rafforza i benefit con nuove promozioni mensili e maggiori agevolazioni, mantenendo i salari minimi sopra la media del settore

BERNA - Denner rinuncia agli aumenti salariali generali per il 2027, ma punta su maggiori agevolazioni per i propri collaboratori. Il discount appartenente al Gruppo Migros ha annunciato che dal prossimo anno lo sconto riservato al personale passerà dall'attuale 10% al 20%. Una misura che arriva all'indomani dell'annuncio di Migros, che concederà ai propri dipendenti un accredito decuplicato dei punti Cumulus sugli acquisti, equivalente a uno sconto del 10%.

Salari invariati nel 2027
A differenza di Migros, che ha annunciato l'intenzione di investire ulteriormente nelle retribuzioni, Denner non prevede aumenti salariali generali per il prossimo anno. L'azienda giustifica la decisione con un contesto di mercato particolarmente impegnativo. Restano quindi in vigore i salari minimi introdotti all'inizio del 2026, versati tredici volte all'anno.

Secondo Denner, le retribuzioni minime garantite ai propri collaboratori rimangono superiori alla media del settore. Nel 2026, infatti, i salari minimi del discount risultavano più elevati rispetto a quelli di Migros e Coop, pur restando leggermente inferiori a quelli offerti dai concorrenti Aldi e Lidl.

Più contributi alla cassa pensioni
Per compensare la rinuncia agli aumenti salariali, Denner ha deciso di rafforzare le prestazioni previdenziali. Come spiegato dal portavoce Thomas Kaderli, l'azienda aumenterà di 1,2 punti percentuali i contributi del datore di lavoro alla cassa pensioni, nell'ambito del secondo pilastro. La quota versata dai dipendenti resterà invece invariata.

Oltre al raddoppio dello sconto personale e al potenziamento della previdenza professionale, Denner intende ampliare ulteriormente le agevolazioni riservate ai collaboratori. Sono previste nuove promozioni mensili a rotazione, che si aggiungeranno ai benefit già esistenti. Una strategia con cui il discount punta a migliorare le condizioni offerte al personale senza intervenire direttamente sugli stipendi nel 2027.

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