Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Per questo l'ex portiere della Nazionale si è mostrato molto riconoscente. «Avrebbe anche potuto dire che voleva fare carriera anche lei. Allora avremmo avuto un problema», ha aggiunto Sommer sorridendo. «Cerco di restituire il più possibile, di sostenerla nella vita quotidiana e di concederle anche quelle libertà che non ha quando sono in viaggio. Non è sempre facile, ma cerchiamo comunque di trovare anche per lei un buon equilibrio».