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Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Yann e Alina Sommer non stanno più insieme, ma le loro due figlie li uniscono ancora. Durante i sette anni di matrimonio, nella casa Sommer non sembravano esserci aria di crisi.
Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto/Instagram
di 20min.ch | Nino Vinzens
Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
Yann e Alina Sommer non stanno più insieme, ma le loro due figlie li uniscono ancora. Durante i sette anni di matrimonio, nella casa Sommer non sembravano esserci aria di crisi.
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YANN E ALINA SEPARATI - Erano una coppia da sogno, ora prendono strade separate. Yann Sommer ha annunciato mercoledì mattina che lui e sua moglie non stanno più insieme dall'inizio dell'anno. Il matrimonio tra Alina e Yann Sommer è durato sette anni.

La fine del matrimonio è arrivata inaspettata per il pubblico. Lui, il grande rubacuori e «genero perfetto» e lei, l'intelligente giurista di Colonia. Una coppia da manuale senza troppo glamour, senza scandali, con i piedi per terra e radicati – tipicamente svizzeri. Alina è rimasta per lo più lontana dal pubblico, ma senza mai sembrare timida. In occasione di eventi o allo stadio di calcio, i Sommer si mostravano sempre molto innamorati e affiatati.

«Sono felice di tornare a lavorare come avvocata»

In totale, lo zurighese e la sua Alina sono stati insieme dieci anni, di cui sette sposati. Si sono conosciuti nel 2016 durante il periodo di Sommer al Borussia Mönchengladbach. Dalla nascita del loro primo figlio nel 2019, i ruoli nella loro relazione erano chiaramente definiti. Lei si occupava dei figli, così che lui potesse concentrarsi sulla sua attività di portiere di calcio.

In un documentario SRF pubblicato nel 2022, la coppia ne ha parlato. «Ne abbiamo parlato allora, che inizialmente sarei stata io a occuparmi dei piccoli. Apprezzo molto questo privilegio di potermi concentrare completamente sui bambini», aveva dichiarato Alina Sommer all'epoca. «Tuttavia devo anche dire che sono molto felice di poter tornare a lavorare nel mio mestiere e di tornare a fare l'avvocata».

Per questo l'ex portiere della Nazionale si è mostrato molto riconoscente. «Avrebbe anche potuto dire che voleva fare carriera anche lei. Allora avremmo avuto un problema», ha aggiunto Sommer sorridendo. «Cerco di restituire il più possibile, di sostenerla nella vita quotidiana e di concederle anche quelle libertà che non ha quando sono in viaggio. Non è sempre facile, ma cerchiamo comunque di trovare anche per lei un buon equilibrio».

BELGIO
Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati

«Le nostre figlie ci uniranno per sempre»

Secondo la sua allora moglie, il carattere calmo e rilassato di Sommer tra i pali si riflette anche nella vita quotidiana. «Quello che trovo sempre meraviglioso è il suo modo affettuoso di trattare le due bambine e la sua tranquillità. Aveva già questo atteggiamento rilassato prima, ma con i figli gli torna molto utile. È bellissimo vedere quanto amore dona loro».

Nel suo comunicato sulla separazione sono stati menzionati anche i figli comuni. «Le nostre due figlie ci uniranno per sempre. La loro felicità e il loro benessere restano per noi sempre al primo posto».

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