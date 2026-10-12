Chiude l'azienda Wagner, 69 impieghi lasciati a casa

Malgrado gli intensi sforzi di risanamento e i colloqui con gli investitori non è stata trovata alcuna soluzione economicamente sostenibile per l'intera azienda, spiega la dirigenza. Hanno quindi pesato la difficile situazione della domanda, le notevoli capacità in eccesso, la pressione competitiva internazionale e le condizioni quadro non ideali per la produzione industriale in Svizzera.

"La chiusura definitiva della nostra azienda familiare è per noi un passo straordinariamente doloroso", afferma il CEO e comproprietario Silvan Halter, citato in un comunicato, che guida la ditta, attiva da oltre 80 anni, come terza generazione. L'obiettivo - conclude il manager - è ora quello di gestire con cura il passaggio dei progetti, sostenere i collaboratori nella ricerca di un lavoro e garantire processi equi e ordinati.