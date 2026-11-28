La migliore estate di sempre per gli impianti di risalita grigionesi
Bergbahnen Graubünden invita però gli associati ad agire con lungimiranza di fronte ai rischi geopolitici e all'aumento dei costi
COIRA - Gli impianti di risalita grigionesi archiviano l'estate più redditizia della loro storia e hanno avviato positivamente la stagione invernale. Allo stesso tempo, invitano ad agire con lungimiranza di fronte ai rischi geopolitici e all'aumento dei costi.
In occasione dell'assemblea generale tenutasi oggi sul Weissfluhjoch, sopra Davos, il presidente Markus Moser ha tracciato un bilancio sulle attuali condizioni quadro, indica oggi l'associazione Impianti di risalita Grigioni (Bergbahnen Graubünden) in una nota.
Secondo i rilevamenti di Funivie Svizzere, l'estate 2026 si è rivelata la migliore nella storia delle società grigionesi. Ciò nonostante, gli affari estivi non sono in grado di compensare finanziariamente la stagione invernale. Sul lungo periodo, l'altitudine alpina garantisce al cantone vantaggi rispetto alle regioni situate a quote inferiori. Parallelamente, tuttavia, le spese per l'innevamento tecnico, l'acqua e l'energia elettrica stanno aumentando in modo sensibile, imponendo alle aziende investimenti mirati e strategie sostenibili.
Grazie alle temperature rigide e alle nevicate, diversi comprensori come Davos-Parsenn, Laax o Samnaun hanno già avviato l'esercizio parziale. L'apertura completa su tutto il territorio grigionese seguirà a partire dal 19 dicembre.