Secondo i rilevamenti di Funivie Svizzere, l'estate 2026 si è rivelata la migliore nella storia delle società grigionesi. Ciò nonostante, gli affari estivi non sono in grado di compensare finanziariamente la stagione invernale. Sul lungo periodo, l'altitudine alpina garantisce al cantone vantaggi rispetto alle regioni situate a quote inferiori. Parallelamente, tuttavia, le spese per l'innevamento tecnico, l'acqua e l'energia elettrica stanno aumentando in modo sensibile, imponendo alle aziende investimenti mirati e strategie sostenibili.

Grazie alle temperature rigide e alle nevicate, diversi comprensori come Davos-Parsenn, Laax o Samnaun hanno già avviato l'esercizio parziale. L'apertura completa su tutto il territorio grigionese seguirà a partire dal 19 dicembre.